Anitta perde 100 mil seguidores após mostrar sua religião

Após postar fotos em terreiro de candomblé e rituais de sua religião para anunciar nova música, Anitta perde seguidores e se pronuncia

A cantora Anitta anunciou nesta segunda-feira, 13, que lançará a música Aceita para mostrar a sua religião. Após postar fotos no terreiro de candomblé e realizando os rituais, a famosa perdeu cerca de 100 mil seguidores.

Diante da atitude de alguns, a famosa não ficou quieta e reagiu diante da intolerância religiosa. Afinal, foi só a artista mostrar seu lado religioso para perder alguns fãs. Mas, Anitta não se abalou e até viu a iniciativa por um lado bom.

"Perdi 100k seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais", escreveu ao ver a queda. "Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé", declarou.

Ao postar as fotos no terreiro, Anitta escreveu um texto em inglês explicando sobre sua nova música. "Eu sou Longun Edé. O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Sou o único capaz de reunir todos os mundos. Sou o equilíbrio entre os homens e as mulheres. Sou cultuado nos axés do Brasil", disse.

"Com Severiano, ergui, na Bahia, a casa do Kalé Bokum. Com Zezito, minha força chegou ao Rio de Janeiro, onde desembarquei com a Corte Real Ijexá. Estou presente em todos aqueles que reconhecem que sou “santo menino que velho respeita”, como falou Mãe Menininha do Gantois. Eu sou a força da juventude no tempo. Estou no presente e daqui olho para o futuro. Estou no passado e de lá resgato as tradições. Estou no futuro em que meu legado é imortal! Eu nunca morro. Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação das pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos", declarou a famos na legenda.

Veja a publicação de Anitta sobre sua religião:

