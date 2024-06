De luto, ex-esposa de Nahim desabafa sobre amigos de cantor: "Nem contato tinham"

Em exclusiva à CARAS Brasil, Andrea Andrade abre o jogo sobre suspeitas da morte de Nahim e explica como tem superado a dor da perda

Andrea Andrade (51), ex-esposa de Nahim (1952 - 2024), disse que tem tentado superar a dor do luto recebendo acolhimento de poucos amigos verdadeiros que faziam parte de sua vida e do cantor. Em exclusiva à CARAS Brasil, ela afirma que muitas pessoas surgiram no momento de despedida, mas nunca foram tão próximas.

"Não está sendo fácil desfazer de cada detalhe. É um momento muito doloroso. A sensação que a dor não vai passar", desabafa Andrea, que foi uma das primeiras pessoas que esteve na casa de Nahim na última quinta-feira, 13.

Ela conta que a dor tem sido inevitável e que cita o filho, Izaac, como uma das pessoas que têm sido fundamentais durante o processo do luto. Quanto aos amigos de Nahim, que apareceram no velório, ela garante que são poucos os verdadeiros. "Eu não diria amigos, e sim colegas, tiveram pessoas que se fizeram presente talvez por educação ou consideração, pois nem contato tinham com o Nahim", dispara.

"Os parentes do Nahim estavam em Miguelópolis, em São Paulo, somente a minha família se fez presente. Mas o carinho dos fãs e amigos, de contar nos dedos, está sendo fundamental nesse momento. E o meu filho, Izaac, tem sido o meu maior apoio".

Leia também: Alexandre Frota revela conteúdo de última conversa com Nahim: 'Andava meio triste'

Em meio a dúvidas sobre o motivo real por trás da morte de Nahim, a ex-participante do reality A Grande Conquista prefere evitar as especulações, para conseguir passar pelo momento dolorido com mais tranquilidade. "Na mesma proporção em que tento responder as minhas dúvidas e questionamentos, tento me confortar que foi apenas um acidente doméstico. Resumindo, em uma fatalidade", desabafa.

O corpo de Nahim foi encontrado por familiares durante na última quinta-feira, 13, após a polícia receber uma ligação de uma denúncia de trabalhadores que estavam na região. Conforme informações iniciais, ele teria despencado da escada de sua casa, o que lhe causou uma fratura no crânio.