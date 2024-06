Kayky Brito surpreende ao mostrar momento com o filho: "Matando a saudade"

O ator Kayky Brito, pai do pequeno Kael, de 2 anos, compartilhou nesta sexta-feira, 20, uma chamada de vídeo que fez para matar a saudade do filho

O ator Kayky Brito, pai do pequeno Kael, de 2 anos, compartilhou nesta sexta-feira, 20, uma chamada de vídeo que fez para matar a saudade do filho. A criança é fruto de seu relacionamento com a jornalista e influenciadora Tamara Dalcanale.

"Matando a saudade", disse o ator ao compartilhar um print da chamada de vídeo, na qual ele e o menino aparecem com a língua para fora.

De acordo com informações do portal Quem, após o acidente em setembro do ano passado, o artista passou a morar com a família no Rio de Janeiro. Enquanto isso, Tamara vive em Curitiba com Kael e seus outros filhos, de relacionamentos anteriores.

Kayky Brito e o filho

Kayky Brito conta detalhes de sua recuperação

Em sua rede social, Kayky Brito tem como está sendo seu processo de recuperação após sofrer um acidente no ano passado. Recentemente, ele contou que está praticando atividades físicas e voltou a correr.

"Hoje voltei a correr. Coisas boas quando a gente compartilha fica melhor ainda. Então quando voltei a atuar, nadar e pedalar, to compartilhando com vocês. Cá estou eu, antes de tudo obrigado, amo vocês, obrigada pelo carinho de sempre", iniciou o ator.

"Comecei pelo chão a corrida. Senti um pouco o quadril, senti a lombar, aí pensei: nossa, vai ser assim o tempo todo. E foi (risos). Mas eu vim em direção à areia e quando comecei na areia amenizou bastante e fiquei mais feliz. Então é isso, estou aqui, agradecendo vocês pelo carinho de sempre, compartilhando coisas boas. E por enquanto é isso. Até!", disse Kayky.

A irmã dele, Sthefany Brito, fez questão de comemorar a conquista. "E eu aqui emocionada… Te amo, te admiro!", postou a atriz.

