Saiba quanto custa a cruz que Anitta usou no show de Madonna

Anitta caprichou na escolha do seu look para marcar presença no show da Madonna no Rio de Janeiro. Saiba o preço do colar e do vestido

A cantora Anitta brilhou no palco do show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a sua participação especial. Ela surgiu com um look preto nada básico e caríssimo.

A musa brasileira usou um colar com uma cruz de cristais da grife Dolce & Gabbana em parceria com a KIM. O item custa 895 euros, cerca de R$ 4.890. Além disso, ela surgiu com um vestido da mesma marca famosa, que custa US$ 4.197, cerca de R$ 21.288.

No palco, Anitta e Madonna deram notas para um show de performance dos bailarinos e também de uma das filhas da rainha do pop, Estere, que dançou na frente delas. As duas ficaram sentadas em bancos altos e segurando placas com o número 10.

Você sabia? Anitta já pensou em desistir da carreira

A cantora Anitta relembrou que já viveu uma fase em que quis desistir da carreira na música. Em entrevista na revista Variety, ela revelou que enfrentou uma crise na vida profissional no ano de 2022.

“Não me sentia feliz. Eu não tinha mais energia. Eu estava olhando demais os números de vendas, lendo o que a internet e a crítica tinham a dizer. E depois de ter pensado tanto sobre como poderia ser a vida se eu desistisse, ou se eu morresse… Minhas prioridades mudaram”, refletiu.

Assim, ela rompeu seu contrato com a antiga gravadora e se uniu a uma nova empresária para guiar sua carreira. Logo depois, ela lançou o álbum Funk Generation, no qual investiu no funk mais voltado para a comunidade.

Então, Anitta ainda comentou sobre quando teve problemas de saúde com dores crônicas e febre. Ela fez vários exames e buscou apoio espiritual. “Agora, eu aprecio muito a morte. Achei que ia morrer. E se o fizesse, queria ter a certeza de ter deixado para trás um trabalho que realmente representasse a mim e aos sons que adoro. Eu já tinha conseguido os hits, os números. A morte e o fato de não sabermos o que o amanhã nos reserva me fazem sentir mais viva. Agora, quero tentar algo que me faça sentir uma artista novamente”, declarou.