Rafaella Justus impressiona ao exibir seu quarto luxuoso na fazenda do pai

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Pinheiro ganha quarto com decoração luxuosa na fazenda do pai e exibe todos os detalhes

Nesta quinta-feira, 20, Rafaella Justus usou as redes sociais para compartilhar detalhes de seu quarto luxuoso na fazenda de seu pai, o empresário Roberto Justus, e de sua madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Com muito requinte e bom gosto, a adolescente revelou que participou da criação do projeto de decoração.

Através de seu perfil no Instagram, Rafaella abriu as portas do cômodo: “Sejam bem-vindos ao meu quarto na fazenda”, disse a jovem, que aparece sentada em sua cama. Na sequência, a adolescente exibiu alguns dos detalhes, que conta com móveis não apenas planejados, mas também personalizados com cores e até mesmo com o nome dela.

Inclusive, Rafaella explicou que escolheu todos os elementos em tons terrosos e verde água porque acha muito moderno. Além disso, a jovem, que é super vaidosa, revelou que seu cantinho preferido do quarto é a penteadeira, que já tem porta-pinceis embutidos e as gavetas estão 'recheadas' com suas maquiagens preferidas, além do closet e da cadeira de balanço.

Em seguida, ela também contou que pediu uma cabeceira que fosse até o teto e deu palpite na escolha de todos os tecidos e formatos. Por fim, Rafaella exibiu itens decorativos, como livros, espelhos e até um quadro com uma foto de sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, para afastar a saudade enquanto estiver na casa do pai.

Nos comentários, Rafinha ganhou muitos elogios dos seguidores: “Ela tá tão linda, gente, e é tão simpática! A família deve sentir muito orgulho dessa princesa”, disse uma admiradora. “Maravilhoso! Quanto bom gosto, Rafinha!”, outra exaltou. Ticiane também deixou uma mensagem e contou que aprovou o novo quarto da herdeira: “Amei! Muito lindo”.

Vale lembrar que a fazenda de Roberto Justus estava em obras desde o ano passado. Apesar de ser dono do imóvel há muitos anos, o milionário e sua esposa decidiram realizar uma reforma completa para dar uma repaginada no espaço. Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Ana Paula já mostrou alguns dos cômodos luxuosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Rafaella Justus exibiu lembrancinhas para festa:

Além de revelar que ganhou um quarto novo, Rafaella Justus usou as redes sociais para compartilhar alguns dos preparativos para sua festa luxuosa de 15 anos. Cada vez mais perto do evento especial, a adolescente dividiu com os seguidores a seleção dos convites e das lembrancinhas, ao lado da mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Através de seu perfil no Instagram, Rafaella mostrou que participou de uma reunião com uma empresa de papelaria personalizada para escolher os modelos. No entanto, engana-se quem pensa que a herdeira de Roberto Justus iria fazer um convite simples. De maneira discreta, ela compartilhou alguns dos modelos luxuosos que está considerando.