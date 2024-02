Esposa de Roberto Justus impressiona ao exibir detalhes de fazenda luxuosa

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert foge da folia e curte Carnaval intimista na fazenda luxuosa da família; veja as fotos

Enquanto muitos se jogam nas multidões ou viajam durante o Carnaval, Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, celebrou a folia de uma maneira intimista. Na última segunda-feira, 13, a influenciadora aproveitou o feriado para fazer uma vistoria nas obras da fazenda e compartilhar detalhes da propriedade luxuosa da família em suas redes sociais.

Apesar de estar de cara nova, o milionário é dono do imóvel há muitos anos. Foi somente no ano passado que ele e a esposa decidiram fazer uma reforma e deram uma repaginada total no espaço. Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Ana Paula mostrou alguns dos cômodos que já estão praticamente prontos - e repletos de luxo.

Logo de cara, a influenciadora digital mostrou a entrada do imóvel, que possui uma área externa gramada tão vasta que é necessário se locomover com a ajuda de um veículo elétrico. Na sequência, ela adentrou a residência de mãos dadas com sua herdeira, Vicky, de quatro anos, que é fruto do casamento com o empresário.

Ana Paula Siebert abre as portas de sua fazenda luxuosa com Roberto Justus - Reprodução/Instagram

A partir daí, Ana Paula abriu as portas de sua luxuosa mansão e exibiu alguns de seus ambientes preferidos do imóvel, com destaque para o quarto da filha, que conta com uma decoração totalmente personalizada e muito colorida. Sem revelar muitos detalhes, a influenciadora mostrou que até o teto do quarto foi modificado de forma lúdica.

Ana Paula Siebert mostra o quarto da filha com Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Além disso, a esposa do milionário ainda revelou como é o quarto em que dorme com o marido. O cômodo conta com uma cama gigante, tapetes personalizados, mármore nas paredes e muitos pendentes. Além disso, a decoração é toda em tons terrosos, assim como no closet, que conta com um armário gigantesco e anexado ao dormitório.

Ana Paula Siebert mostra seu quarto na fazenda do marido, Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Ana ainda mostrou detalhes de seu "banheiro dos sonhos", que conta com uma banheira disposta na frente da varanda, onde o casal pode relaxar enquanto vislumbra o lago da propriedade. Na legenda do registro, ela contou que o cômodo já está quase pronto e que logo eles poderão desfrutar de mais momentos na fazenda. Por fim, ela compartilhou um vídeo ao lado da herdeira no gramado do jardim:

Ana Paula Siebert mostra seu banheiro na fazenda do marido, Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Filhas de Fabiana Justus passam o aniversário com festa na casa do avô

Embora o imovel ainda esteja em reforma, o empresário e apresentador Roberto Justus recebeu as netas, Chiara e Sienna, em sua fazenda no interior para celebrar o aniversário das meninas. Ele e sua família organizaram uma festa para marcar a chegada dos cinco anos das meninas e distraí-las enquanto a mãe está no hospital.

Fabiana Justus, mãe das pequenas e de um menino de apenas cinco meses chamado Luigi, está internada desde que recebeu o diagnóstico de leucemia. Inclusive, ela conseguiu reencontrar as meninas antes da recepção na casa do avô para a celebração do aniversário de cinco anos, ainda no hospital; veja o reencontro emocionante.