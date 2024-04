Denílson e Luciele di Camargo impressionam com obras de mansão: ‘Um sonho’

Um palácio! Denílson e Luciele di Camargo compartilham pequeno tour em obras da mansão e impressionam com antes e depois

Nesta sexta-feira, 26, Denílson e Luciele di Camargo decidiram fazer uma visita às obras de sua mansão. Após assinarem um ‘contrato’ para não se separarem durante as reformas da propriedade, eles usaram as redes sociais para mostrar que tudo está correndo conforme o planejado, e a residência luxuosa está quase pronta após quatro meses.

No Instagram, Luciele e Denílson compartilharam vídeos mostrando o antes e depois da fachada da casa, que passou por uma transformação impressionante e ganhou uma estrutura mais moderna. Além disso, o casal aproveitou para fazer a vistoria em alguns e apesar do imóvel ainda precisar de acabamentos, eles já estão celebrando o resultado.

No registro, o casal também incluiu uma imagem de como o "palácio" deve ficar quando as obras forem concluídas e o local estiver completamente reestruturado: “Mais vale um sonho realizado do que dinheiro guardado, assim diria meu pai. E hoje eu venho agradecer primeiramente ao meu Deus por abençoar nossas vidas e essa reforma”, Luciele contou.

“Quem nos conhece de perto sabe o quanto sonhamos com esse momento e sem Deus nada é possível!”, a irmã do cantor sertanejo Zezé di Camargo completou. Na sequência, ela agradeceu a equipe responsável pelo projeto e comemorou a realização de um sonho antigo ao lado do marido, com quem se casou em 2010.

“A casa está ficando linda, cada detalhe conta como um sonho realizado e ainda falta muito, mas tenho certeza que tudo Deus proverá e será não só uma casa mas sim um lar abençoada”, disse a influenciadora digital, que tem dois filhos com o empresário e apresentador, Maria Eduarda, que está com 12 anos, e Davi, que tem apenas nove aninhos.

Luciele Camargo faz Denílson assinar contrato para não se separar:

O casal Luciele di Camargo e Denílson divertiu os fãs nas redes sociais no começo do ano ao compartilharem um momento inusitado. É que os dois decidiram assinar um "contrato" que os impede de terminar o casamento. O motivo? Eles estavam começando uma obra em casa, situação que sempre gera desentendimentos.

"Agora eu vou fazer ele assinar um documento muito importante. Mozão, assina aqui pra gente", pediu ela entregando o documento para o maridão. Surpreso, ele pega o papel nas mãos e começa a ler. "Eu, Denílson, afirmo não me separar da minha mulher durante a reforma. É só durante a reforma?", brinca o comentarista durante a situação inusitada.