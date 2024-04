Larissa Manoela revela como é a piscina luxuosa de sua mansão

Larissa Manoela surpreendeu ao revelar detalhes de como é a área da piscina de sua mansão no Rio de Janeiro em novas fotos

A atriz Larissa Manoela agitou as redes sociais ao mostrar detalhes de como é a sua mansão no Rio de Janeiro. Ela vive em uma propriedade em condomínio de luxo no bairro do Recreio, zona oeste, e aproveitou o final de semana em sua piscina.

Então, a artista revelou os detalhes da área de lazer da casa. Ela mostrou sua piscina em fotos no Instagram. Os fãs puderam ver uma parede de pedras e o jardim vertical ao fundo. Além disso, ela revelou que possui duas palmeiras.

De acordo com o jornal O Globo, Larissa Manoela investiu R$ 4 milhões na casa, que tem três suítes, banheira de hidromassagem e sala ampla.

Larissa Manoela e o desejo de ser mãe

A atriz Larissa Manoela pode aumentar sua família em breve! Casada desde dezembro de 2023 com o também ator André Luiz Frambach, a famosa abriu o jogo sobre maternidade e ainda deu uma data para tentar começar a aumentar sua família com o marido.

Em entrevista ao Universa, do UOL, Larissa confessou que sonha em ser mãe. "Sempre tive o sonho de casar e de ser mãe. Sei que essa segunda parte ainda está longe de se tornar realidade", contou a artista, que disse estar em tratamento contra endometriose.

Segundo ela, o desejo ainda está distante, mas não deve demorar muito para ser colocado em prática. "Tenho muita vontade de ser mãe. Faço acompanhamento ginecológico por conta da endometriose e sei que ela não vai me impedir de engravidar, mas não quero adiar muito, por isso tenho que planejar os próximos anos. Não é um plano para agora, mas para daqui cerca de três anos. O tempo passa muito rápido, por isso preciso pensar, assim como mulheres que gerem seus negócios, a longo prazo", revelou Larissa.