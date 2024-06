Ex-BBBs Andressa e Nasser descobrem o sexo do primeiro filho

Chá revelação! Os ex-BBBs Andressa e Nasser reúnem a família para descobrirem se esperam o nascimento de um menino ou uma menina

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin reuniram a família em um hotel em Cesario Lange, São Paulo, para realizarem o chá revelação. Os dois esperam o nascimento do primeiro bebê juntos e já descobriram se vão ter um menino ou uma menina.

O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira, 27, e os ex-BBBs descobriram que vão ser pais de uma menina! A revelação foi feita quando fumaça na cor rosa tomou conta do cenário do chá revelação.

Quando tiveram a notícia, Nasser e Andressa comemoraram bastante e ficaram emocionados com a novidade. Nas redes sociais, os dois contaram que a filha vai se chamar Sarah. Confira as fotos na galeria abaixo:

Saiba como Andressa e Nasser descobriram a gravidez

A gestação de Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues foi descoberta quando eles fizeram o teste de gravidez em uma viagem romântica. "Estávamos desconfiados que a menstruação da Dessa atrasou, depois de já estarmos tentando por 3 meses! Aí fomos para uma pousada, fizemos o teste de gravidez, e desabamos de alegria! Foi muito choro, muito grito, muito amor… Estávamos esperando por esse momento por muito tempo, e ver se concretizar junto com o nosso amor, é indescritível!", disse ele em entrevista na CARAS Digital.

Nasser contou que Andressa está com cinco meses de gestação e eles já estavam tentando engravidar há alguns meses. "Em outubro do ano passado decidimos que “abriríamos a porteira”! Eu já tinha vontade de ser pai há muito tempo, mas esse movimento depende muito mais da mulher e do momento dela para se sentir segura de dar esse passo. Foi aí que a Dessa falou que tínhamos que começar a tentar engravidar. Foi uma alegria só!", afirmou ele, que completou: "Temos vontade de ter mais filhos, então crescer a família sempre foi um sonho que botaríamos em prática. Mas como é algo que atinge muito mais a mamãe em questão física e psicológica, deixei pra ela saber o melhor momento para darmos o primeiro passo para sermos pais".