Grávida, Virginia Fonseca exibe o rosto do filho no ultrassom

Ele está crescendo! Virginia Fonseca celebra ao conseguir registrar o rosto do filho, José Leonardo, no exame de ultrassom

A influenciadora digital Virginia Fonseca está radiante com a espera pelo nascimento do terceiro filho, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Nesta sexta-feira, 28, ela explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar fotos do exame de ultrassom.

Nas imagens, ela exibiu como é o rosto do filho. O bebê mostrou que vai ter bochechas volumosas e esbanjou fofura ao ser flagrado dentro da barriga da mamãe.

Na legenda, Fonseca celebrou o momento e contou que José Leonardo é parecido com Maria Flor. "Meu Deus!!!! Conseguimos ver um pouquinho do rostinho do Zé Leonardo. Eu estou achando ele a cara da Floflo [risos] Ô mãezinhaaa, estou ficando ansiosa para te verrrr Totoco. Que você venha com muita saúde e que Deus abençoe sua vida sempre, amém", disse ela.

Festa de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez uma festa em casa para celebrar os quatro anos do seu relacionamento com o marido, o cantor Zé Felipe. Os dois comemoraram o amor com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e muito docinhos.

A artista organizou um cenário em casa com um coração feito de flores vermelhas e fotos do casal, além da mesa com bolos e doces. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos da comemoração.

Na legenda do post, Virginia falou sobre a intensidade do casamento com Zé Felipe. "Josephino é minha alma gêmea… Desde o primeiro dia que nos vimos foi diferente!! Nos cumprimentamos com selinho e foi tudo muito intenso. Nunca fomos um casal de joguinhos de desinteresse, na vdd, a gnt disputava quem tinha mais interesse um no outro. Sempre deixamos claro tudo que queríamos, sobre nosso amor, nossos sonhos, sempre nos apoiamos muito e sei que vai ser pra sempre porque Deus nos uniu!!! No segundo dia que nos vimos, o Josephino ja falava sobre filhos e eu sem acreditar kkkk eu sempre achei linda as histórias de amor, onde o rapaz encontra a moça e se apaixonam loucamente e casam e tem filhos e vivem felizes para sempre… Aconteceu comigo. Hoje estamos comemorando 4 anos de uma vida inteira que está por vir, se Deus quiser. Amo você", afirmou ela.