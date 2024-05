Ex-BBBs Nasser e Andressa celebram o primeiro filho: ‘Alegria inimaginável’

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin vão ser pais e ele conversou com a CARAS sobre espera pelo primeiro filho e a gravidez da esposa

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin se conheceram no Big Brother Brasil 13 e construíram uma história de amor que já dura 10 anos. Agora, os dois acabam de dar um novo passo importante na vida do casal: Eles vão ter um filho! A gravidez foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 29, com um vídeo emocionante da trajetória do casal. Então, Nasser conversou com a CARAS Digital sobre a espera pelo herdeiro e revelou vários detalhes .

Nasser contou que Andressa está com quatro meses de gestação e eles já estavam tentando engravidar há alguns meses. "Em outubro do ano passado decidimos que “abriríamos a porteira”! Eu já tinha vontade de ser pai há muito tempo, mas esse movimento depende muito mais da mulher e do momento dela para se sentir segura de dar esse passo. Foi aí que a Dessa falou que tínhamos que começar a tentar engravidar. Foi uma alegria só!", afirmou ele, que completou: "Temos vontade de ter mais filhos, então crescer a família sempre foi um sonho que botaríamos em prática. Mas como é algo que atinge muito mais a mamãe em questão física e psicológica, deixei pra ela saber o melhor momento para darmos o primeiro passo para sermos pais".

A gestação foi descoberta quando eles fizeram o teste de gravidez em uma viagem romântica. "Estávamos desconfiados que a menstruação da Dessa atrasou, depois de já estarmos tentando por 3 meses! Aí fomos para uma pousada, fizemos o teste de gravidez, e desabamos de alegria! Foi muito choro, muito grito, muito amor… Estávamos esperando por esse momento por muito tempo, e ver se concretizar junto com o nosso amor, é indescritível!".

O casal ainda não sabe se espera um menino ou uma menina, e quer descobrir de um jeito especial. "Estamos alinhando para fazermos um dia especial para a revelação do sexo. E já temos alguns nomes em mente, mas vamos concretizar mais à frente", contou ele, que ainda celebrou a gestação tranquila da esposa. "A Dessa está com uma gravidez ótima! Não teve enjoos graves, só não está conseguindo chegar perto de café (que ela ama) por causa do cheiro! Mas no início teve muito cansaço, pra ela que é muito ativa, foi bem difícil. Eu cozinho pra ela, então o que ela pede eu acabo fazendo. Mas ela está super bem, a barriguinha crescendo com calma e sem nenhuma complicação!", celebrou.

Além disso, Nasser celebrou a atual fase do seu casamento com Andressa, já que só tem o que comemorar. "Estamos no melhor momento do nosso relacionamento! Trabalhamos juntos há 5 anos, eu cuidando da assessoria da Dessa e ela fazendo o trabalho direto com as redes sociais! Então profissionalmente estamos super felizes. Dentro de casa, nós convivemos juntos 24 horas. Nossa parceria, amizade e amor sempre precisou ser muito forte pra mantermos a nossa rotina. E de fato estamos mais conectados que nunca e preparando também o campo para receber um filho. Então sabemos o quanto é importante ele/ela ter um lar harmônico e cheio de amor entre os pais, para dar a base necessária para uma família feliz!", refletiu.

No vídeo do anúncio da gravidez, Nasser e Andressa relembraram a participação deles no BBB 13, o início do namoro ainda no confinamento, o casamento romântico e também a descoberta da gravidez. Inclusive, ele contou que foi o responsável por criar o vídeo especial. "Eu que editei o vídeo, então posso dizer que chorei o dia inteiro! Hahaha… É muito emocionante ver a nossa evolução e caminhada, tudo registrado, e conseguir observar o quanto o nosso amor é gigante. Passamos por muitos desafios, mas sempre falamos que se estivéssemos unidos, nada nos abalaria. Falo pra todo mundo que o maior prêmio que eu podia ter ganho no BBB, foi ter encontrado o amor da minha vida! Então, saber que do nosso amor está se criando um novo ser, é um sentimento de alegria inimaginável. Não sabia que era possível eu amar e admirar mais ainda a Andressa, mas vendo ela cuidando do nosso filho e se tornando mãe, me faz pensar o quanto estar do lado dela é o maior presente que a vida já me deu!", celebrou.

Por fim, Nasser contou sobre a alegria de compartilhar a novidade com todos que admiram e acompanham o casal há tantos anos. "Nossos fãs sempre nos cobraram um “Baby Nadessa”, então estávamos de fato muito ansiosos! Sabemos quantos titios e titias existem pelo Brasil que sempre torceram pelo nosso relacionamento, então compartilhar esse notícia com eles é como dar a notícia para alguém da nossa família! E agora está sendo muito gostoso receber todo carinho e amor que estão dando pra gente", afirmou.

Confira o ensaio fotográfico que eles fizeram para o anúncio da gravidez: