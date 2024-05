Ex-BBBs Andressa e Nasser anunciam primeira gravidez; assista ao vídeo

Os ex-brothers Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues estão esperando um herdeiro! Para anunciar a novidade, o casal compartilhou um vídeo no Instagram

Os ex-brothers Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues estão esperando um herdeiro! Nesta quarta-feira, 29, o casal compartilhou a gravidez nas redes sociais: "Agora somos três". O vídeo publicado mostra momentos dos dois desde que se conheceram no BBB13 até hoje, incluindo a barriguinha da sister já evidente e uma imagem de ultrassom.

No vídeo, Andressa mostra uma conversa com o marido no dia que foi realizar o teste de gravidez."Daqui a algumas horas a gente vai saber se vai ou não ser pais", diz ele. "Eu estou ansiosa porque é um grande sonho nosso e estamos a poucas horas de saber", devolve ela.

"Faz tempo que eu estou ansioso para ser pai, mas eu estou calmo e confiante. Se está aqui dentro, já sabe que vai vir com muito amor e carinho", diz Nasser, que coloca a mão na barriga da esposa. Em seguida, o casal mostra que o teste deu positivo.

Nos comentários, os internautas se alegraram com a notícia. "Ai que emoção que venha com muita saúde que Deus continue abençoando vocês", disse uma. "Que coisa mais linda! como não chorar? Que emoção, feliz demais por vocês, Deus abençoe!", disse outra. "Caramba que emocionante. Parabéns. Eu já imagino como vai ser lindo esse bebê", disse uma terceira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ANDRESSA GANACIN 💜 (@oficialganacin)

Ex-BBBs Nasser e Andressa se casaram pela terceira vez

Em dezembro do ano passado, Nasser e Andressa Ganacin se casaram pela terceira vez em uma cerimônia na praia de Los Cabos, nos México. "Nunca é demais! O nosso sim! Casamos pela terceira vez. E que venham infinitas possibilidades de celebrar o nosso amor", declarou ele, que compartilhou fotos e vídeos do momento intimista em seu perfil no Instagram.

Os dois começaram a se relacionar durante o BBB13. Os dois chegaram até a final do reality, mas perderam a disputa para Fernanda Keulla. Eles se casaram primeira vez em agosto de 2021, no interior de São Paulo.