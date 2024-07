Saiba de onde é a roupa que Eliana usou no Fantástico

A apresentadora Eliana fez sua estreia na TV Globo durante a exibição do 'Show da Vida', no último domingo, e usou um look luxuoso; Descubra a marca e valores

Depois de se despedir do SBT na última semana, Eliana estreou na TV Globo durante a exibição do Fantástico do último domingo (30), em uma entrevista a Renata Capucci. Nesta segunda-feira, 1º, Thidy Alvis, o stylist da artista, compartilhou alguns detalhes do look escolhido para o momento especial, que foi composto por peças grifadas, dos principais nome da alta costura. Confira a seguir as marcas e valores do vestuário.

A camisa branca com um laço ao redor do pescoço é da manca Givenchy e custa US$ 1,7 mil, cerca de R$ 9,61 mil na cotação atual. Já a calça escolhida por Eliana se trata de um modelo vintage da marca Bottega Veneta de R$ 6,2 mil. Nos pés, a artista vestiu Gucci. Uma sandália vermelha de salto baixo que custa cerca de R$ 10,3 mil no Brasil. Como acessórios, a apresentadora investiu em brincos e anéis da Andriana Scarpelli. Já a beleza de Eliana para o programa foi produzida por Robson Almeida.

Eliana é nova contratada da TV Globo

A apresentadora Eliana revelou que integraria o time da TV Globo na última quinta-feira, 27. No entanto, as especulações sobre o fim dos laços com o SBT já começaram antes, com a revelação do colunista do Splash, Lucas Pasin. No vídeo publicado por Eliana e seu stylist, a artista mostrou os bastidores da primeira entrevista ao Fantástico e refletiu sobre a nova fase: "Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de realizar meu trabalho com tanto amor. Obrigada a todos que me acompanham por tantos anos e torcem por mim", escreveu ela.

Eliana ficou por 15 anos seguidos no SBT, mas já havia passado por lá nos anos 1990, apresentando Festolândia. Depois disso, ela foi para a Record, mas voltou em 2009 para apresentar o Programa da Eliana. Antes de anunciar o fim do contrato com a emissora e entrada na Globo, a apresentadora já havia feito uma presença na grade do grupo em um encontro com Angélica e Xuxa, durante o Criança Esperança.

No momento, o que se sabe é que Eliana estará no Saia Justa, programa da GNT, junto de Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil, e também no Masked Singer, substituindo Ivete Sangalo. Ao longo bate-papo com Renata Capucci, ela contou que está animada em fazer parte do time de "globais": "Meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe", declarou.