Eliana: Saiba o que diz o mapa astral da apresentadora

O que os astros reservam para Eliana? Saiba quais são as previsões do mapa astral da apresentadora

A apresentadora Eliana está em uma nova fase de sua carreira. A estrela acaba de assinar o contrato com a Globo após encerrar a parceria de 15 anos com o SBT. Com isso, que tal saber o que diz o mapa astral dela?

A comunicadora é do signo de sagitário em seu campo solar e também no ascendente, o que lhe dá as características de carisma, potencial comunicativo, simpatia, ar jovial e empreendedorismo. De acordo com o site Astrolink, Eliana anunciou sua mudança de carreira em um período entre dois eclipses - o lunar em 25 de março e o solar em 8 de abril -, o que proporcionou o seu movimento de fechar um ciclo para abrir outro.

Inclusive, os eclipses influenciaram a casa 5 do mapa astral de Eliana. “Essa é a casa da diversão. Um indicativo que ela pode ter deixado de curtir fazer a mesma coisa toda semana, colaborando para essa iniciativa de tentar uma nova parceria”, disse a astróloga Giovanna Guarnieri.

Outra movimentação importante aconteceu em junho, quando Júpiter entrou em Gêmeos. "Júpiter, que também é o regente de Sagitário, é ligado às coisas boas, à sorte, é o Grande Benéfico. E ele entra na Casa 7, que está ligada ao casamento e às parcerias. No caso dela, fica claro que é um novo começo, numa casa nova e com desafios novos", declarou a profissional.

As posições da Lua e do Sol no mapa de Eliana também trazem uma mensagem especial, já que são opostas. "Isso indica que ela vai se jogar com o coração, fazer tudo com amor e o que ela tem de bom a oferecer. Tudo com muita responsabilidade, já que Saturno também está nesse posicionamento e é um planeta que se liga muito a esse aspecto de nossas vidas", declarou.

Inclusive, alguns detalhes do mapa astral de Eliana preveem que ela terá sucesso na Globo. "Existem outros dois fatores muito importantes para a ascensão da carreira da loira: a presença de Júpiter na Casa 2 em seu mapa astral, indicando uma carreira frutífera e que ainda renderá muito sucesso na TV Globo, principalmente depois do primeiro ano de casa. E o outro é a existência de dois eclipses em Virgem e Peixes, localizados no Meio do Céu do seu mapa astral, indicando mais crescimento e lucratividade", informaram.