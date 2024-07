Saiba as datas para as estreias de Eliana no GNT e na Globo

Novos programas da apresentadora Eliana no Grupo Globo já tem data de estreia. Saiba mais sobre os projetos dela na nova emissora

A apresentadora Eliana é a nova contratada do Grupo Globo e já sabe as datas das estreias dos seus novos projetos no GNT e na TV Globo. Depois da apresentação dela no Fantástico, a emissora já contou mais detalhes sobre os novos projetos da loira no canal.

Eliana vai comandar a nova temporada do Saia Justa, que estreia no dia 7 de agosto . Ela vai mediar os debates no tradicional sofá da atração ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. "Eu assisto ao programa desde a sua estreia. Vi um pouco de cada temporada e acompanhei as mudanças geracionais e, obviamente, as mudanças do programa em si. Vim para trazer meu conhecimento como comunicadora, mas certamente a mulher vai falar mais alto com temas que vão acolher e inspirar. A ideia é uma entrega descontraída de todas nós, sentar no sofá para aprender, rir, chorar e ser quem somos. Poder trocar vivências com Bela, Rita e Tati será uma linda jornada de aprendizado. Sinto que precisamos de assuntos que sugerem acolhimento, saúde mental, quebra de padrões, coisas simples do cotidiano feminino e muito mais. Tudo pode, desde que estejamos inteiras e leves para essa entrega a fim de aproximar as mulheres de casa com o nosso sofá", declarou.

Então, a estreia dela na TV Globo será em 28 de novembro , quando ela vai apresentar o programa Vem Que Tem, que é uma ação da emissora na Black Friday para o mercado publicitário.

Além disso, no final do ano, Eliana vai comandar um especial do The Masked Singer em dezembro de 2024 e também a próxima temporada da atração em 2025. "Eu adoro música. Ela expressa muito do que sentimos e como estamos no momento. Desejo uma temporada repleta de lindas canções que marcaram todas as gerações. Sempre recebi musicais em meus programas, além de ter feito matérias incríveis com nomes importantes da música brasileira e internacional durante toda a minha carreira. E não posso esquecer dos 15 anos cantando para os pequenos. Esse programa transcende a música, que já é gigante, ele tem a missão de unir a família brasileira em frente à TV aos domingos. O maior desafio será não me emocionar com tantos talentos que temos em nosso país. Sou uma comunicadora que entra com tudo nas histórias e sonhos das pessoas. Aqui não será diferente. Vou segurar a emoção e viver intensamente esse grandioso projeto. Em 2025 estaremos juntos!", afirmou.

Com tantas novidades, a apresentadora contou sobre sua alegria na nova fase profissional. "Como tudo na nossa vida, vamos amadurecendo e buscando novas experiências. Vejo minha vinda para a Globo como a realização de um desejo de inovar. Estar na maior emissora do Brasil e poder viver novas experiências profissionais é um marco na minha carreira. Sinto uma mistura de felicidade, de reconhecimento e frio da barriga. E isso me motiva pessoalmente e profissionalmente", disse ela.

Eliana fala sobre a ida para a Globo

A apresentadora Eliana é a nova funcionária da TV Globo e já fez o seu primeiro compromisso na emissora. Ela foi entrevista pela equipe do Fantástico e contou alguns detalhes sobre a nova fase de sua carreira após ficar no SBT por 15 anos.

Nesta sexta-feira, 28, alguns trechos da conversa dela foram divulgados pela emissora. Eliana contou que está emocionada em fazer uma mudança profissional aos 50 anos. “Que coisa bonita. É lindo de ver”, contou ela. Inclusive, ela contou que sente um frio na barriga apesar de toda a sua experiência. “Não posso fingir costume, estou feliz demais”, declarou.

Em outro momento, a apresentadora comentou sobre o seu sucesso com os telespectadores. “Eu acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe”, declarou.