Ex-A Grande Conquista revela princípio de infarto no confinamento

Ex-participante de A Grande Conquista, Ana Paula Oliveira revelou o verdadeiro motivo para ter saído às pressas do confinamento em maio deste ano. Ela passou mal dentro de uma das casas da vila e precisou ser socorrida pelos colegas. Na época, a emissora apenas informou que ela decidiu priorizar sua saúde. Agora, a morena contou que teve um princípio de infarto.

"Amores, para quem ainda não entendeu a minha saída do reality, aqui está o porquê, eu estava infartando, fiquei desmaiada por muito tempo, fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior! Realmente foi algo muito grave, jamais iria desistir por uma simples crise de ansiedade, ou saúde mental, problema cardíaco não se brinca", disse ela no X, antigo Twitter.

E completou: "Não considero a minha saída como uma desistência, mas sim uma questão de vida! Fui obrigada a sair! Desistir é dizer: quero ir embora, sem ter motivo de risco de vida, simplesmente por opção, no meu caso ou era a minha vida, ou continuar lá! Não tive outra opção".

Na época, a equipe dela justificou a saída de Ana Paula. "Para quem estava julgando a Ana Paula por tirar vagas de outras pessoas, não sabem o que realmente aconteceu, ela teve taquicardia, desmaiou e poderia ter acontecido o pior, ela jamais teria desistido se sua vida não estivesse em risco (...) Ela optou por preservar sua vida, sua saúde. Teve uma trajetória linda no programa, foi guerreira, jogou com classe e elegância", informaram.

Rachel Sheherazade é cotada para novo programa

Após chamar a atenção em sua participação em A Fazenda, Rachel Sheherazade foi colocada no comando de A Grande Conquista 2, da Record TV. Apesar de seu desempenho ser elogiado parece que a atração não tem agradado muito o público e, por isso, ela estaria sendo cotada para outro trabalho.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, a ex-âncora do SBT estaria na mira dentro da emissora mesmo, mas para ter um programa aos domingos. Conforme informações do colunista, Rodrigo Carelli já teria até feito o convite para a comunicadora ter algo inédito no final de semana.

É bom lembrar que Rachel ficou fora da TV por quase três anos após ser demitida da emissora de Silvio Santos."Eu tentei outros projetos, em outras áreas, e não vingaram. E eu queria muito continuar na televisão, que é a minha grande paixão. E não consegui. Eu estava triste por isso. Queria fazer muitas coisas na televisão. Era uma aposentadoria muito prematura", disse ela em entrevista ao O Programa de Todos os Programas. Agora, ela está no comando da segunda edição do reality show da Record TV, A Grande Conquista.