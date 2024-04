A Grande Conquista: saiba como será o reality comandado por Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade assume o comando e traz novidades para o reality show ‘A Grande Conquista’ na Record; descubra o cachê e possíveis participantes

Depois de seu sucesso estrondoso em ‘A Fazenda’, Rachel Sheherazade está de volta às telinhas da Record no comando de seu próprio reality show, ‘A Grande Conquista’. Embora a atração já tenha tido uma edição anterior, a jornalista deu uma repaginada e trouxe novidades para o programa. Saiba o que esperar do novo projeto da ex-peoa:

Anteriormente apresentado por Mariana Rios, o programa foi transferido para Rachel, que se destacou no reality rural mesmo após sua expulsão polêmica por acusações de agressão a uma participante. À frente de ‘A Grande Conquista' desde que saiu da roça, Rachel está trabalhando a todo vapor, já que o confinamento deve começar em breve.

Segundo o colunista Leo Dias, a emissora já definiu os participantes e todos os 100 selecionados já assinaram seus contratos. Eles estarão isolados do mundo externo em um hotel a partir do dia 17 de abril, onde ermanecerão trancafiados até o dia 21, quando serão transferidos para a sede do programa. A disputa está programada para começar no dia 22.

Quando os 100 participantes famosos e anônimos ingressarem no confinamento, disputarão 20 vagas para compor o elenco oficial. A decisão sobre quem permanece ou quem sai ficará nas mãos do público. Segundo informações divulgadas pelo jornalista, cada participante receberá aproximadamente 3 mil reais pela participação no programa.

Além disso, caso sejam escolhidos pelo público, terão um cachê adicional de R$37 mil. Inclusive, alguns nomes de famosos já foram revelados pelo portal d colunista, como João Simioni, Fabio Gontijo, Raissa Barbosa, Deborah Albuquerque, Kadu Rodrigues, Ana Paula Bruxinha e Geni Grohalski, mãe de Jaquelline Grohalski, campeã de ‘A Fazenda’.

Entre provas desafiadoras e votações, o vencedor da atração tem a chance de conquistar um prêmio generoso, assim como o último campeão, o cantor Thiago Servo, que foi premiado com R$ 1 milhão na edição anterior. Na época, o artista contou que pretendia usar o dinheiro para ajudar sua família e conquistar a casa própria após perrengues com o aluguel.

"Tem tanta conta para pagar que acho que quando puxar no papel, ver se sobra. Mas acho que vou dar entrada, ou comprar, se achar no valor, um apartamento, para o meu filho morar comigo, esse filho que está vindo, e para a minha mãe também. A gente vive morando de aluguel, pulando de galho em galho. Então, pretendo comprar de uma vez”, disse.

Mariana Rios fala sobre Rachel Sheherazade:

Em entrevista à CARAS Brasil sobre novos projetos para este ano, Mariana Rios diz estar torcendo muito para o sucesso da nova edição e para a jornalista, Rachel Sheherazade, que participou de A-Fazenda 15 e agora comanda o antigo reality show da atriz. Mariana confessa que ficou superfeliz com a continuidade do reality e a nova apresentadora.