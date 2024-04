'Gosto da forma como ela se posiciona', diz Mariana Rios sobre Rachel Sherazade

A segunda temporada do reality A Grande Conquista estreia no dia 22, na Record, sob o comando da jornalista Rachel Sherazade, substituta de Mariana Rios na atração

Os preparativos para a estreia da segunda temporada do reality show A Grande Conquista, da Record, estão a todo vapor. Rodrigo Carelli (56), diretor de núcleo de realities da emissora, anunciou a data durante uma live nas redes sociais da atração, na última terça-feira, 2. O programa será lançado no próximo dia 22 e terá muitas novidades. Rachel Sherazade (50) também participou do bate-papo. Ela foi escolhida para substituir Mariana Rios (38) na apresentação. Em entrevista à CARAS Brasil sobre novos projetos para este ano, a mineira de Araxá diz estar torcendo muito para o sucesso da nova edição e para a jornalista, que participou de A-Fazenda 15.

Mariana confessa que ficou superfeliz com a continuidade do reality, e espera que muitas outras temporadas possam vir futuramente. "Isso quer dizer que as pessoas gostaram", ressalta a artista, que não pode aceitar o convite para continuar comandando o programa porque está focada em novos projetos este ano. "Quando fui conversar com a Record e falei que esse ano eu não ia conseguir fazer, falei isso com dor no coração. Você pega o projeto para você, sabe? Tá ali juntos (...) Mas realmente é uma demanda muito grande de tempo, de tudo, é uma entrega e eu precisava, e preciso, realizar outras vontades esse ano, porque tem coisas que têm um time também, entende? Você sente que precisa fazer. E eles entenderam. Ele são superlegais comigo", diz.

A artista ainda fez questão de falar da equipe do reality com carinho. "Gosto muito dessa minha equipe, a mesma da Ilha. E essa equipe toda vai assumir a segunda temporada da Grande Conquista. A gente se falava que ia morrer de saudade (risos), mas já já a gente estará junto de novo. E fiquei superfeliz com a escolha da Rachel, que é essa mulher super inteligente, batalhadora e que fala as coisas. Achei muito legal. Gosto da forma como ela se posiciona também. Desejo muito sucesso para ela, quero muito assistir. A gente não consegue abraçar o mundo. Nós precisamos ser muito verdadeiros também com o que a gente quer fazer e precisa fazer no momento presente, e tem coisa que não dá, e isso foi super bem entendido. E eu tenho certeza que não só a Rachel mas minha equipe toda vai fazer muito sucesso. Se Deus quiser, vai dar muito certo, estou na torcida", emenda.

Mariana Rios - Foto: Reprodução / Instagram

NOVOS PROJETOS

A apresentadora que também é atriz, cantora, escritora e influenciadora digital está focadíssima em novos projetos para este ano. Um deles é a criação da imersão Basta Sentir, que promete desvendar estratégias práticas para um profundo autoconhecimento, cultivo da inteligência emocional e expansão da consciência.

O evento, para apenas 30 participantes, será realizado nos dias 17 e 18 de maio, no Hotel Unique Garden, em São Paulo. Serão mais de 10 horas de conteúdo e experiências enriquecedoras, cujo público-alvo inclui empresários, executivos criativos, influenciadores e entusiastas do auto aperfeiçoamento, que buscam crescimento e desenvolvimento pessoal.

"Além desse, que é o foco principal, tem também um projeto muito bacana com o Rodrigo Montenegro, que é o dono da Panorâmica Filmes, uma grande produtora. Esse projeto consiste em: começo a escrever um livro agora, um romance que vai ser lançado, vira um filme, onde eu vou atuar também. Tenho a participação na escrita do livro, no roteiro e como atriz. Então, vou conseguir fazer coisas que amo num mesmo projeto. É uma história minha, que criei, e isso é o mais legal", ressalta Mariana.

E não para por aí. No segundo semestre, a artista vai estrear um novo programa na TV. "Ainda não posso dar detalhes, mas vai ser em julho ou agosto, um programa na TV aberta. Ele começa a ser gravado em junho. Tenho ainda o lançamento do meu segundo livro, que não posso falar o nome (risos), e o relançamento do Basta Sentir. Tudo esse ano ainda, estou superfeliz. Além das minhas palestras", finaliza.