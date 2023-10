Fora de A Fazenda, Rachel Sheherazade exibe foto inédita com os dois filhos

Mãezona! Rachel Sheherazade curte jantar especial com os dois filhos e a mãe e exibe foto inédita da família

Discreta com a vida pessoal, a jornalista Rachel Sheherazade abriu uma exceção para mostrar um momento em família. Na noite de sábado, 21, ela curtiu um jantar em um restaurante com seus dois filhos, Clara e Gabriel, de 17 e 15 anos, e a mãe.

No Instagram, ela mostrou a foto inédita com os filhos e mostrou o quanto eles já cresceram. “Jantarzinho com a família”, disse ela.

Vale lembrar que os filhos de Rachel são frutos do casamento dela com o corretor de imóveis Rodrigo Porto. Enquanto estava em A Fazenda, a jornalista chegou a contar que seus filhos são seus grandes amores. “É minha fraqueza emocional estar longe deles, de estar longe de quem me deixa em pé. Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo”, contou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Rachel Sheherazade comemora os 4 milhões de seguidores

A jornalista Rachel Sheherazade reapareceu nas redes sociais neste sábado, 21, para comemorar uma nova conquista na web. Ela conquistou a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram e fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs. Além disso, a comunicadora falou sobre ter sido expulsa de A Fazenda 15.

"Gente, que é isso?! Quatro milhões de seguidores. Que loucura é essa! Que presentaço que vocês estão me dando. Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês por esse imenso carinho, por estarem comigo, me mando as mãos nesse momento, que é um momento difícil para mim”, disse ela.

Então, ela desabafou: "Momento em que eu me dou conta de que o meu sonho em A Fazenda foi retirado de mim de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, de uma forma até covarde, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim, cada palavra de apoio e incentivo. Eu estou recebendo todo o carinho de vocês. Beijo no coração. Obrigada 4 milhões!”.