Rachel Sheherazade diz: ‘Meu sonho foi retirado de mim de forma abrupta’

Após ser expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade chega aos 4 milhões de seguidores no Instagram e comemora com desabafo

A jornalista Rachel Sheherazade reapareceu nas redes sociais neste sábado, 21, para comemorar uma nova conquista na web. Ela conquistou a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram e fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs. Além disso, a comunicadora falou sobre ter sido expulsa de A Fazenda 15.

"Gente, que é isso?! Quatro milhões de seguidores. Que loucura é essa! Que presentaço que vocês estão me dando. Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês por esse imenso carinho, por estarem comigo, me mando as mãos nesse momento, que é um momento difícil para mim”, disse ela.

Então, ela desabafou: "Momento em que eu me dou conta de que o meu sonho em A Fazenda foi retirado de mim de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, de uma forma até covarde, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim, cada palavra de apoio e incentivo. Eu estou recebendo todo o carinho de vocês. Beijo no coração. Obrigada 4 milhões!”.

Rachel Sheherazade rebate possibilidade de affair com André Gonçalves

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, na última quinta-feira, 19, e concedeu uma entrevista para Lucas Maciel na sexta-feira, 20, para falar sobre sua participação no reality show. Na conversa, ela foi questionada sobre a sua proximidade com o ator André Gonçalves e afirmou que não existe a possibilidade de virarem um affair.

Na conversa, ela garantiu que eles são apenas amigos e que formaram uma aliança no jogo. Logo ao ser questionada sobre o assunto, Rachel tentou desconversar.

“Teve uma chuva de granizo e falamos que foi uma chuva tóxica, porque ele ficou louco. Ele disse que queria ser uma trepadeira se fosse uma planta, um coelho se fosse um animal, a zona vermelha de Amsterdã se fosse um lugar. Ficamos: ‘Nossa, você está muito doido’. Ele respondeu: ‘Estou há um mês aqui, estou doidão mesmo’”, afirmou ela.

Então, ela contou sobre a amizade deles. “Acho que o que floresceu foi mais importante e marcante, foi a amizade que surgiu. Da minha parte, acho que dele também, surgiu uma amizade sincera, admiração mútua. Isso posso garantir que existiu e existe entre a gente. Tenho André como amigo, quero levar para a vida”, declarou.