A Fazenda 15: Rachel Sheherazade é expulsa do reality show

Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 após descumprir regra do reality show

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, na tarde desta quinta-feira, 19. De acordo com o comunicado para os confinados, ela descumpriu uma regra do programa. Com isso, a produção pediu para que os amigos dela fizessem as malas da jornalista.

Rachel foi acusada de ter feito algo contra Jenny Miranda, mas os detalhes ainda não foram revelados. A produção informou que a cena será exibida na edição ao vivo desta quinta-feira.

O comunicado foi exibido na TV da sala de estar e dizia: “Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”.

Com a saída de Rachel, a roça que era disputada por André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa foi cancelada e ninguém será eliminado na noite desta quinta-feira, 19.

RACHEL SHEHERAZADE É EXPULSA DE #AFAZENDA15pic.twitter.com/GmSL0wfK9U — 📺 Toda TV - Notícias © (@TodaTV1) October 19, 2023

Saiba como foi a briga de Rachel e Jenny na manhã desta quinta-feira

Tudo começou com Jenny Miranda, como a fazendeira da semana, delegando funções. Porém, Rachel Sheherazadenão gostou de ter ficado com o lixo da casa e tomou uma atitude.

“Mas não vou pegar função não”, anunciou Sheherazade que não iria mais fazer as tarefas da casa. Jenny tentou mudar a função da jornalista: “Vai, ovelhas”. “Vou não, você vai ter que fazer”, rebateu a ex-âncora do Jornal do SBT.

Após a fazendeira negar que iria fazer as funções delegadas para Rachel, a jornalista afirmou: “Você vai fazer. Quando o peão não faz, o Fazendeiro faz. Lê o manual. Estou avisando que não tenho condições de fazer. Fiquei com o lixo e estou cansada, cheia de roxos do peso que eu levei. Essa semana não vou fazer função porque tem pessoas suficientes para fazer”.

“Fiz lixo, fiz vaca. Show é contigo mesmo”, disparou Jenny. E Rachel decretou: “Estou te avisando porque vai dar punição, porque eu não vou fazer. É contigo porque você é a Fazendeira”.

A briga entre as duas continuou. “Toda vez reclama! O lixo é o mais fácil. Patricinha!”, disparou Jenny. E Rachel não deixou barato: “Você não sabe tratar gente não. Agora veio a Jenny verdadeira. Fala feito mansinha, mostrou a verdadeira cara. Barraqueira e sem respeito”.

“Está com medo do público lá fora, sabe o que fez, está com medo, passa mal. Pode botar meu nome na roça. Não tive medo do presidente da República, eu vou ter medo de você? Quem é você?”, disse Rachel. E Jenny respondeu: “Folgada, 50 anos... acabou seu show? Vai continuar?”.