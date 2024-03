Cariúcha relembra surtos em A Fazenda 15: "Fizeram trabalhos"

Em entrevista ao Fofocalizando, Cariúcha relembrou seus surtos durante sua participação em A Fazenda 15 e revela o motivo deles; saiba mais!

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 5, Cariúcha fez uma revelação impressionante sobre sua participação polêmica no reality show A Fazenda 15, da Record. Segundo a influenciadora digital, seus surtos dentro da competição tiveram um motivo espiritual para terem acontecido.

Segundo a ex-peoa, uma pessoa fez "trabalhos" fora da casa para deixá-la agressiva. "A Cariúcha dentro do reality era uma pessoa que estava com espírito ruim de obsessor. Não era eu lá dentro. Aqui eu já sou a Cariúcha liberta que sempre fui", revelou a comentarista.

Nas palavras de Cariúcha, lhe fizeram uma "macumba" para deixá-la desequilibrada. "Ali também fizeram uns trabalhos [espirituais] que eu sei tá? E por isso que eu surtei. Depois a irmã orou por mim e teve a revelação. Mandaram uma macumba para mim lá dentro do reality para eu surtar!", revelou a influenciadora.

Vale lembrar que Cariúcha foi a terceira eliminada da 15ª edição de A Fazenda. Na belinda com Márcia Fu e Shay, a ex-peoa recebeu apenas 7,5% dos votos para permanecer na casa e ainda reconheceu seu erro na eliminação."Eu fui para cima das pessoas, eu não tive papas na língua, não moderei as palavras... Mas eu sou assim. Eu joguei de verdade. Não é fácil lá", disse ela ao conversar com a apresentadora Adriane Galisteu.

Cariúcha desafia Jojo Todynho para luta

Após o sucesso da luta entre Acelino Popó e Kleber Bambam, Cariúcha desafiou sua rival de longa data, Jojo Todynho, a lhe enfrentar em uma luta de boxe. A cantora e vencedora de A Fazenda 12, no entanto, negou a provocação, feita durante uma entrevista de rádio.

Assim que viu a provocação de Cariúcha, Jojo apareceu nos stories de seu perfil oficial no Instagram para debochar da proposta feita pela inimiga. "Vocês já viram águia se misturar com pombo? Já viram? Já viram a diferença do patamar Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nessa patamar a gente conversa. Não gosto de conversa de gente que não é nada, que não conquistou nada”, Jojo alfinetou com gosto.

Além disso, a cantora explicou que seria a única responsável pela repercussão da luta e deu a entender que sua rival estava se aproveitando de sua fama: "Deram uma oportunidade e ainda jogou fora. Aí não tem como! Vai ficar na conta de quem essa luta? Os patrocinadores vão vir por conta de quem? Desculpa, mas é verdade", disparou.

Para finalizar, Jojo disse que só lutaria com rivais que estivessem em seu nível: "Quando chegar nesse patamar aqui, a gente conversa. Quem já viu o campeão se misturar com cancelado? Que loucura, gente. O mundo está muito louco. ‘Ai Jordana, mas que arrogância e prepotência é essa?’. Não tem como, gente!", ela concluiu negando o convite.