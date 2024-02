Márcia Fu passa por transformação na aparência: ‘Doeu, tem que sentir dor’

A ex-A Fazenda Márcia Fu passa por transformação nos dentes e nos cabelos em dia de beleza no Fofocalizando e confessa que sentiu dor no tratamento dentário

A ex-jogadora de vôlei e ex-A Fazenda Márcia Fu está com novo visual! Nesta quinta-feira, 1º, ela revelou o resultado de sua transformação durante o programa Fofocalizando, do SBT.

A estrela passou por tratamento dermatológico, renovou o aplique do cabelo para ter mais volume nos fios e também fez tratamento no dentista. Inclusive, ela contou que o tratamento dentário foi dolorido, mas ela aguentou pelo resultado final.

"Doeu, mas é normal. A gente tem que sentir dor para ficar linda. Valeu!”, disse ela, que ficou feliz com o resultado.

Vale lembrar que Márcia Fu participou de A Fazenda 15, da Record TV, e ficou em terceiro lugar na grande final.

Antes e depois: Márcia Fu passa por transformação na TV

A queen fazendo a equipe toda do Fofocalizando se emocionar!!!



Tá um arraso ou não tá a @MarciaFuOrigin?!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/VDf9IzsoUK — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 1, 2024

Márcia Fu fala de sua intimidade

Sempre ousada em suas declarações, Márcia Fu surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação bem íntima sobre sua vida pessoal. Ela contou que está sem relações íntimas há muitos anos e que "não tem vontade".

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, para o Fofocalizando, a ex-jogadora de vôlei detalhou sua condição. "Não penso [em homem], sem chance, por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém", começou ela.

Ela também esclareceu há quanto tempo está sem transar. "A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora", completou.

Márcia Fu foi um dos destaques de A Fazenda. A ex-atleta medalhista olímpica terminou a competição em terceiro lugar e tem bombado assinando uma série de contratos publicitários.