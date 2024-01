Campeã de A Fazenda, Jaquelline Grohalski conta planos para prêmio milionário

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski ainda abriu relação com Lucas Souza e revelou desejo de formar uma família em breve

Campeã de A Fazenda 15, a modelo Jaquelline Grohalski diz ainda estar se adaptando à vida fora do confinamento. Em um relacionamento com o ex-militar Lucas Souza, a peoa conta já ter planos para formar uma família e também explica como pretende usar o prêmio milionário da edição.

"Estou muito feliz, [ganhar A Fazenda] era algo que nem nos meus maiores sonhos eu imaginava", começa Jaquelline , em entrevista à CARAS Brasil. "Foi muito bom reencontrar o Lucas, estamos tendo uma conexão muito boa pós-confinamento."

A modelo conta que tem recebido muito carinho e novos fãs, tanto nas redes quanto pessoalmente. Agora, ela pretende continuar trabalhando para entender qual conteúdo o novo público gostaria de consumir e também formar uma família, em um futuro bem breve.

Quanto aos planos para o prêmio de R$ 1,5 milhão, Jaquelline afirma que pretende ser bastante cautelosa. "Por enquanto meu projeto é deixar o prêmio bem guardadinho, para não fazer nenhum investimento errado."

A campeã do reality ainda diz que não teria problema em entrar em outro reality. Antes de A Fazenda, ela havia feito parte do elenco do BBB 18. "Talvez sim, num futuro, não sei se tão próximo. Mas, eu gosto sim de reality. Quem sabe um dia."

Abaixo, Jaquelline relembra momentos marcantes de sua participação em A Fazenda, abre o jogo sobre amizades fora do confinamento e também fala da rotina após ter se tornado a campeã do reality rural. Confira trechos editados da conversa.

Como foi ter se tornado a grande campeã de A Fazenda?

Foi algo muito bom para mim e para o meu crescimento, as pessoas puderam conhecer um pouquinho da Jaquelline. A Fazenda me possibilitou mostrar mais da minha essência, caráter e humildade.

Qual foi o momento mais desafiador do reality? E o melhor?

O mais desafiador foi provar quem eu era para as pessoas lá de dentro, quando na verdade eu não deveria provar nada. Eu estava sendo coerente comigo e com os meus valores. Entrei para jogar sim, mas eu também entrei para mostrar que no jogo, para mim, não vale tudo. [E o melhor momento] foi a primeira roça, onde a Dri [Adriane Galisteu] fez um discurso maravilhoso falando sobre mim, sobre o meu passado. Aquilo ali me deixou muito forte para os meus próximos dias.

Como está a adaptação de voltar à rotina após o confinamento?

Está sendo muito bom e ao mesmo tempo confuso com tudo o que eu vivenciei. Não tem nem duas semanas que eu saí, é tudo muito novo e desafiador. Antes de entrar eu tinha um conteúdo, agora é pensar se as pessoas vão gostar do mesmo conteúdo, que eu tenho que ter uma entrega legal. Estou tendo muito trabalho.

Você manteve contato com outros participantes?

Sim. Os participantes que eu mais estou tendo relação é o Lucas, a Raquel [Sheherazade], o Dé [André Gonçalves] e a Márcia [Fu] —apesar de eu ter visto algumas coisas que a ela fez, está tudo bem, entendi que é o jogo e eu a admiro muito como mãe e mulher. A única pessoa que eu estou tendo uma pessoa muito boa, um contato muito legal, é a [Alicia] X. E outras pessoas que eu tenho carinho, vou preferir manter distância até por conta de pessoas que estão perto.

Quais seus planos para 2024?

Para 2024 quero batalhar ainda mais pelo meu lado financeiro, trabalhar bastante, focar na minha família, estreitar relações de trabalho e fortalecer amizades. E claro, pensar em um futuro bem breve de formar uma família.