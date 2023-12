Lucas Souza abre o jogo sobre namoro com Jaquelline: 'Estamos nos adaptando'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Souza contou detalhes sobre o Natal com a campeã da 15ª edição de A Fazenda, Jaquelline Grohalski

Lucas Souza não esconde o orgulho e admiração que sente por sua namorada, Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-militar contou detalhes da convivência dos dois após o fim do reality rural e abriu o jogo sobre o futuro da relação.

"Nós temos nos falado e nos encontrado com frequência. Inclusive, reunimos nossas famílias e passamos o Natal juntos. Meus familiares vieram de Curitiba e os dela ainda estão em São Paulo", contou Lucas, que compartilhou cliques ao lado de Jaquelline no domingo, 24.

O ex-peão afirmou que pediu permissão de Geni e Bella Grohalski, mãe de filha da ex-peoa, para namorar a modelo. "Nós vamos nos dar a chance de nos conhecermos melhor aqui. Sabemos que durante o confinamento as emoções se afloram e a carência bate forte. Aqui fora a rotina é intensa e diferente e agora estamos nos adaptando."

Lucas desistiu do reality em novembro, por questões relacionadas a sua saúde mental. Durante sua participação em A Fazenda, ele e Jaquelline começaram inicialmente como amigos e aliados, e então desenvolveram a parceria para um romance, com direito a pedido na sede da competição.

"Além de minha namorada, foi minha companheira de grupo e jogávamos juntos no programa. Saber que ela venceu, e ter a consciência de que nosso game era parecido, me dá a certeza de que a minha visão de jogo não estava equivocada e que nós estávamos fazendo a coisa certa, sem precisar pisotear nos adversários."

Quando a biomédica foi anunciada como campeã do reality, Lucas compartilhou um texto a parabenizando nas redes sociais. A publicação viralizou e já ultrapassou as 280 mil curtidas, e 6 mil comentários de fãs e internautas. O ex-militar afirmou que não esperava tamanha repercussão.

"Quis evidenciar a perseverança que dela em correr atrás dos sonhos. Quem já participou de um reality deve ponderar muito se vale a pena se envolver em um novo game, e ela foi lá, deixou o tempo passar, amadureceu e se permitiu ser julgada novamente pelo público. Depois de passar tudo o que passei lá dentro, digo que ela foi muito corajosa. Se depender de mim, a nossa história está apenas começando."

Apesar da proximidade, ele afirma que não conversou com Jaquelline sobre o que ela pretende fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou. "Não conversei com ela sobre isso, mesmo porque, é algo bem particular e não me diz respeito."

CONFIRA FOTO DE LUCAS SOUZA E JAQUELLINE GROHALSKI: