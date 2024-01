Márcia Fu revela planos com filho após A Fazenda: 'Distanciamento foi a pior disputa'

Em conversa com a CARAS Brasil, Márcia Fu celebrou sua volta aos holofotes e contou como tem sido voltar à rotina após A Fazenda

Dona de diversos memes e do carinho do público, a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu (54) diz estar se adaptado à vida de volta aos holofotes após sua participação em A Fazenda. Agora, ela pretende matar a saudade do filho, Gabriel (11), e o proporcionar as melhores experiências possíveis.

"O maior desafio [de A Fazenda], sem dúvidas, foi ficar longe da família, especialmente do meu filho. Nós somos muito próximos, ele é o meu maior amor", diz a ex-peoa, em entrevista à CARAS Brasil. "Esse distanciamento foi a pior disputa dentro da casa."

Fu conquistou a terceira colocação na final do reality rural, arrecadando o prêmio de R$ 50 mil. Agora, ela pretende usar a visibilidade para continuar trabalhando e curtir a vida ao lado do filho único, acompanhando de perto sua trajetória.

Para além da saudade do filho, a ex-atleta assegura que entrou em A Fazenda para vencer. Apesar da determinação, herança da carreira no esporte, ela afirma ter se surpreendido com a identificação do público e o carinho que tem recebido.

"No fim das contas, aquela sou eu mesma [risos]. Para mim, é um indício que estive e estou no caminho certo. O maior prêmio que ganhei foi o afeto das pessoas", completa. Abaixo, Márcia Fu recorda momentos de A Fazenda, fala sobre a amizade com os participantes e também comenta a adaptação à vida fora do reality. Confira trechos editados da conversa.

Qual foi a melhor parte de A Fazenda?

Os ensinamentos que tive nos momentos de descontração. Acho que aprendi muito no período em que estive lá, convivendo com pessoas de realidades e pensamentos diferentes.

Como está a adaptação agora de volta à 'vida real'?

Está sendo bem diferente, mas muito divertido. Fazer as coisas simples da vida, aquelas que já estou habituada, ganha um novo sentido depois de sentir a pressão do confinamento. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo, a diferença de antes de entrar no reality é que agora a vida real parece um sonho, com todo esse carinho e receptividade que tenho recebido.

Você manteve contato com outros participantes?

Sim! Pretendo manter contato e o relacionamento com as pessoas que mais me identifiquei na casa. Eles me trouxeram muitas coisas boas, então são pessoas que eu quero ter por perto.

Sua personalidade cativou muitos telespectadores. Como foi receber esse carinho?

Quando estava no confinamento, eu não imaginava a proporção que minhas falas e o meu jeito tomariam. Você não consegue ter uma dimensão do que está acontecendo e de quantas pessoas estão sendo atingidas por aquilo que você faz. Agora, ver o tanto de gente que me acompanhou e que gostou do que viu é muito bacana. Isso não tem preço.

Além disso, você também teve alguns memes. Você chegou a assistí-los? Como você lida com eles?

Sim! Assisti e dei boas risadas. Não tinha noção do quão engraçada eu era até assistir os meus vídeos [risos]. Todas as minhas ações foram naturais, resultado do meu jeito mesmo, então eu fui perceber o potencial das minhas ‘zoeiras’ só aqui fora.

Quais as principais mudanças na sua vida após o reality?

Voltar aos holofotes é uma das mudanças mais aparentes para mim. Eu vivi anos intensos na seleção, sempre estávamos em alta, aparecendo nas mídias. Depois dessa fase, passei um bom tempo no anonimato e agora, depois do reality, voltar aos holofotes tem sido uma grande transformação.

Quais seus planos para 2024?

O meu plano é viver! Aproveitar todas as oportunidades positivas. Trabalhar muito e, principalmente, acompanhar de perto a trajetória do meu filho, proporcionando novas e melhores experiências a ele.

CONFIRA FOTO DE MÁRCIA FU, FINALISTA DO REALITY A FAZENDA: