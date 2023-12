Márcia Fu revela estratégia em A Fazenda 15: 'Valeu a pena'

Finalista da 15ª edição de A Fazenda, Márcia Fu celebrou passagem pelo programa e agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs

Márcia Fu foi a terceira colocada da 15ª edição de A Fazenda, que consagrou Jaquelline Grohalski como a grande campeã do reality rural nesta quinta-feira, 21. Apesar de não ter levado o prêmio milionário para casa, a ex-atleta garante que sua estratégia para o programa deu certo.

"A maioria das pessoas conseguiu captar o que eu quis mostrar a cada segundo, que cada um tem um jeito único, mas, a vida foi feita para ser vivida", conta Márcia Fu, em um comunicado enviado à CARAS Brasil em primeira mão . "Eu não me escondi em nenhum momento, aquela sou eu, dentro ou fora do programa."

A ex-jogadora de vôlei ganhou uma legião de fãs durante sua passagem pelo reality. Ela viralizou com frases como "cadê a minha dipirona?" e também soltando a voz ao cantar Escrito nas Estrelas, sucesso dos anos 1980 de Tetê Espíndola.

Após o fim do confinamento de A Fazenda ela está hospedada em São Paulo, e conta que já recebeu visitas de alguns dos colaboradores do hotel em que está. "Ver que esse meu jeito conquistou tanta gente me faz ter certeza de que valeu a pena ser eu mesma."

Ao encerrar sua carreira no vôlei, a peoa ficou décadas longe dos holofotes e da mídia, até decidir entrar para o reality. Agora, ela celebra a receptividade do público, e afirma que este é um dos momentos mais marcantes de sua vida.

"Tem sido surreal ver o que aconteceu enquanto eu estava lá dentro. Sou muito grata a todos que estão demonstrando esse carinho, nem nos melhores sonhos eu poderia imaginar que a vida me compensaria com tanto amor", completa Márcia Fu.

