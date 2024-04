Nome de Mani Reggo é registrado por equipe para fins comerciais

Equipe de Mani Reggo, ex-companheira de Davi Brito, registrou o nome da empreendedora para uso comercial; confira os detalhes

No dia 11 de abril, o Instituto Maria Preta, que representa Mani Reggo, deu entrada no processo de registro do nome da empreendedora no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão vinculado ao Ministério da Economia responsável pela concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para fins comerciais. As informações são do portal Quem.

O pedido de registro da ex-companheira de Davi Brito foi feito na classe 35 do INPI, a qual abrange serviços de publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial e trabalhos de escritório, entre outros. A intenção sugerida é que a marca seja utilizada na promoção, gestão e administração de negócios comerciais.

Vale lembrar que Mani solicitou o registro do nome "Calabreso" - que viralizou após ser dito pelo baiano no programa - no INPI. A solicitação foi feita também pelo Instituto Maria Preta em fevereiro deste ano, antes do fim do relacionamento de ambos.

No entanto, ela decidiu renunciar ao registro do termo depois que o humorista Toninho Tornado reivindicou a autoria de "calabreso". O artista entrou com uma representação no IPNI para evitar que o bordão seja registrado por outra pessoa.

De acordo com a assessoria do influenciador, o termo é usado por ele em suas atividades desde 2018, sendo reconhecido nacionalmente por seus bordões que adicionam a letra "O" no final das palavras como forma de piada.

Mani Reggo reaparece na internet após crise com Davi vir à tona

A empreendedora Mani Reggo reapareceu nas redes sociais na última segunda-feira, 22, para celebrar o início de mais uma semana. Ela está envolvida em notícias de que teria terminado o namoro com Davi, campeão do BBB 24, após uma crise no relacionamento. Inclusive, ele disse que perdeu contato com ela após o reality show.

Sem citar Davi, ela gravou um vídeo para os stories do Instagram com um sorriso no rosto ao voltar ao trabalho em sua barraca de lanches em Salvador, na Bahia. "Oi, gente! Bom dia! Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus”, disse ela.

No último final de semana, Mani rompeu o silêncio sobre a crise com Davi ao alfinetar o rapaz em um desabafo sobre como ficou sabendo da mudança no status do relacionamento deles. "Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", disse ela.

E completou: "E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão".