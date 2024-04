Mani Reggo entra em disputa legal pela patente do bordão de Davi, ‘Calabreso’

‘Calabreso’ virou negócio! Mani Reggo estaria enfrentando batalha legal pelos direitos de bordão usado por Davi no BBB 24

Além de viver uma crise em seu relacionamento, Mani Reggo também estaria enfrentando uma batalha legal pelos direitos do bordão que ganhou destaque com Davi no Big Brother Brasil 24, ‘Calabreso’. Mas ao contrário do esperado, o milionário não está interessado na disputa. Em vez disso, a comerciante compete pela patente do termo com o humorista Toninho Tornado.

Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, Mani iniciou a disputa pelo bordão em fevereiro deste ano, por meio do Instituto Maria Preta, apenas dois dias após o baiano usar o termo pela primeira vez. Paralelamente, a empresa que gerencia a carreira de Tornado também solicitou a patente na mesma semana, poucos dias depois da comerciante.

Vale mencionar que Mani já começou a vender um lanche em sua barraca chamado ‘X-Calabreso’. Por esse motivo, a namorada do baiano pretende patentear e usar o nome legalmente em seu estabelecimento. De acordo com Perline, a comerciante também planeja criar um curso de gastronomia e usar o nome para divulgar seu negócio.

Por outro lado, o pedido feito pelo humorista, que também é repórter do SBT, inclui algumas exigências adicionais. Além de usar o termo em produtos alimentícios, ele pretende criar uma linha de acessórios e roupas. Até o momento, a disputa pelos direitos está em andamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e ainda não tem um desfecho definido.

É importante lembrar que o termo,na verdade foi criado por Toninho Tornado. Em suas redes sociais, o comerciante faz vídeos de pegadinhas, em que chama pessoas por nomes inusitados. Geralmente, ele troca a última vogal de alguma palavra aleatória para dar seu toque humorístico. ‘Calabreso’, inclusive, se tornou um meme nas redes sociais.

Mas foi Davi quem popularizou o termo ao extremo ao utilizá-lo para se referir a Lucas Buda durante sua participação no reality show da Globo. Em uma discussão acalorada, ele disparou: “Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!”. O ‘apelido’ inusitado ganhou repercussão e acabou virando o bordão do baiano no confinamento.

Mani Reggo vive crise com Davi:

Para quem não está por dentro, Davi e Mani Reggo estão enfrentando uma crise desde que o baiano saiu do reality show. Fora do confinamento, o reencontro do casal foi conturbado, e a comerciante chegou a desabafaer publicamente. Em suas redes sociais, ela lamentou após o namorando afirmar que eles estavam apenas se conhecendo, mesmo já tendo falado em casamento em diversas vezes.

Desde então, Mani está envolvida em notícias de que teria terminado o namoro com Davi, campeão do BBB 24, em meio a crise no relacionamento. Até o momento, ela não confirmou se a relação realmente chegou ao fim. Em seu perfil, a comerciante conversou com os seguidores de forma breve nesta segunda-feira, 22, sem citar o nome do namorado.