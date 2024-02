BBB 24: O que é Calabreso? Saiba o que significa termo usado por Davi em briga

Durante confusão, Davi chamou rival de ‘calabreso’ e foi acusado de preconceito por colegas do BBB 24; entenda o significado

Durante a madrugada desta quinta-feira, 1, os confinados pararam a festa para assistir a uma briga no Big Brother Brasil 24. Mas a confusão tomou um rumo inusitado quando Davi usou a expressão ‘calabreso’ ao se referir ao seu rival, Lucas Buda. O motorista recebeu acusações de preconceito, por conta do termo, que deixou dúvidas entre os colegas.

"Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!”, disparou Davi durante a discussão acalorada. Assim que citou a expressão, os colegas se voltaram contra o motorista. Leidy questionou se o uso do termo estaria associado a uma ofensa por conta do peso do professor e capoerista: “Estão falando que Calabresa é uma pessoa gorda”, disse a sister.

Davi rebateu as acusações: “Não chamei ele de gordo, só de 'calabreso'. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na percepção de xingar... Deixa ele inventar o que quiser", o motorista explicou que se trata de uma gíria regional. Mas o termo, até então desconhecido para muitos, na verdade foi criado pelo humorista Toninho Tornado.

Só falei isso: CALMA AÍ CALABRESO. CALMA AÍ CALABRESO. Calabreso, o que é calabreso? Calabresa só com “o”. KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/Vz7ClGCOeE — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 1, 2024

Com mais de três milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram, o comediante faz vídeos de pegadinhas, em que chama pessoas por nomes inusitados. Geralmente, Toninho troca a última vogal de alguma palavra aleatória para dar seu toque humorístico. ‘Calabreso’, inclusive, se tornou um meme nas redes sociais há pouco tempo.

Além disso, internautas resgatam um vídeo em que MC Bin Laden, um dos brothers que participaram da briga, aparece usando a expressão em sua conta nas redes sociais. Assim como nos vídeos do humorista, ele troca as vogais de palavras inusitadas. No entanto, como os demais colegas de confinamento, o funkeiro apontou que a expressão poderia ter cunho preconceituoso.

e tão sujo.

Os dois sabia exatamente o que "Calabreso" significa da pra ver no vídeo#BBB24pic.twitter.com/glrFkZDofF — a mina do ano bissexto 🪐 (@MarianeDoming17) February 1, 2024

Fora da casa, o termo gerou polêmica e foi parar nos assuntos mais falados do X, o antigo Twitter. Alguns internautas apontam que a expressão foi ofensiva, enquanto outros, saíram em defesa do motorista: “Como pode a palavra calabresa ser o estopim da maior briga da casa?”, perguntou um. “Davi não fez nada de errado”, disse outro.

Entenda a briga de MC Bin Laden e Davi:

A briga generalizada na casa mais vigiada do Brasil começou após o motorista de aplicativo - que ganhou uma bolsa de estudos no reality ao participar de uma dinâmica com Wanessa Camargo - chamar Lucas Henrique de "calabreso". MC Bin Laden entrou na conversa para defender o colega e a confusão então se iniciou.

"Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", relembrou Bin Laden uma fala do brother. "Eu falei", admitiu Davi, que chamou o funkeiro de "manipulador". "Você é manipulador", rebateu o camarote, que partiu para cima e quase agrediu o motorista.