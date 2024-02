BBB 24: MC Bin Laden e Davi protagonizam discussão beirando agressão

Durante a festa, MC Bin Laden e Davi se enfrentaram em discussão e quase trocaram agressões; brothers seguraram os dois para não se baterem

A festa do BBB 24 nesta quarta-feira, 31, foi bem agitada ao ter uma discussão quente entre MC Bin Laden e Davi. Os brothers se enfrentaram cara a cara e os participantes precisaram segurá-los para não resultar em uma possível agressão.

Tudo começou após o motorista de aplicativo - que ganhou uma bolsa de estudos no reality ao participar de uma dinâmina com Wanessa Camargo - chamar Lucas Henrique de "calabreso". MC Bin Laden entrou na conversa e a briga então se iniciou.

"Meu voto é único", falou Davi ao dizer que não faz jogo sujo. "Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", relembrou Bin Laden uma fala do brother. "Eu falei", admitiu Davi, que chamou o funkeiro de "manipulador". "Você é manipulador", rebateu o camarote. "Seu moleque, mentiroso", continuou Bin Laden.

Outra briga tensa no BBB 24

Fernanda e Alane se desentenderam na academia do BBB 24, da Globo, na tarde desta quarta-feira, 31. As sisters iniciaram uma discussão acalorada e, aos gritos, precisaram ser separadas por outros brothers.

Tudo começou quando Fernanda soltou comentários sobre o corpo de Alane, que estava malhando na companhia de Giovanna e MC Bin Laden. Na discussão, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'.

Irritada com o comentário, Alane logo se defendeu: "Eu não quero amor, meu objetivo não é o mesmo que o seu". Fernanda respondeu em tom de deboche: "Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua".

"Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas?", questionou a dançarina, cada vez mais incomodada com as falas da participante. Em seguida, a discussão começou a ficar mais intensa, e as sisters começaram a gritar uma com a outra. Saiba mais aqui.