BBB 24: Davi chora no reality show e cena comove os fãs: ‘Pessoa humilde'

Após ganhar presente de Wanessa Camargo em dinâmica do BBB 24, Davi não segura as lágrimas ao ver seu sonho se realizando

O brother Davi ficou emocionado na tarde desta segunda-feira, 29, e chorou na casa do BBB 24, da Globo. Ele não segurou as lágrimas ao ver o seu sonho de realizando.

Tudo começou quando a cantora Wanessa Camargo chamou o rapaz para participar de uma dinâmica de um patrocinador junto com ela. Como prêmio, Davi ganhou uma bolsa de estudos na universidade.

Desde que entrou no reality show, Davi sempre contou que seu sonho é cursar medicina, mas era um sonho que estava distante de sua realidade por causa do valor da mensalidade do curso. Agora, com a bolsa, ele vê seu sonho se aproximando.

Então, o rapaz chorou ao pensar em sua bolsa de estudos. A emoção dele comoveu os internautas, que logo elogiaram a simplicidade dele. “Pessoa humilde que sabe valorizar o que para muitos são pequenas coisas”, afirmou um fã. “Ele é um representante real da realidade periférica verdadeira. Um guerreiro sem armas contra um sistema cruel”, declarou outro. “Bençãos que não têm fim. Vai ter um homem preto, motorista de aplicativo cursando medicina sim”, escreveu mais um.

Davi conversou com Wanessa mais cedo

Na manhã desta segunda-feira, 29, Davi e Wanessa Camargo eram os únicos acordados logo cedo. Assim, eles deram uma trégua no distanciamento deles no jogo e tiveram uma conversa tranquila e amigável.

Na sala de estar, ela perguntou se ele já tinha tomado o café da manhã e ele ele confirmou. Então, o rapaz relembrou a prova bate-volta da noite de domingo, que o salvou do paredão. “Ontem, eu orei muito. Orei vários salmos e o pai nosso. Eu sei que foi Deus quem me ajudou”, disse ele. E ela concordou: “Sempre foi Deus”.

Logo depois, Davi revelou o seu grande sonho para Wanessa. “Eu sempre sonhei em ser médico, mas esse sonho era um sonho morto. Mas agora, estando aqui, eu tenho esperança”, afirmou ele. E Wanessa incentivou o brother. “Mas eu te disse, tudo que você colocar sua mente e coração, você consegue. Ontem você não fez isso durante a prova? Então, é só colocar esse foco na sua vida, você vai ser médico, leve o tempo que levar”, declarou.