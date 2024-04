Famosos apoiam Mani Reggo após desabafo: ‘Estamos com você’

Namorada do ex-BBB Davi, Mani Reggo surpreendeu com desabafo na internet e os famosos escreveram comentários carinhosos

A empreendedora Mani Reggo, que é a namorada do ex-BBB Davi Brito, surpreendeu ao fazer um desabafo nas redes sociais. Em tom de indireta, ela explicou que ficou longe da internet nos últimos dias para entender as informações que recebeu, mas não revelou se continua o romance com Davi ou não. Então, os famosos apoiaram Mani com comentários carinhosos no post.

Gretchen escreveu: “Estamos contigo. Mulher maravilhosa”. Camila Moura, que é a ex-mulher de Lucas Buda, comentou: “Forças, Mani”. Carolina Dieckmann disse: “Um beijo imenso em você”. Sthefane Matos declarou: "Você é MANI a INCRÍVEL, MARAVILHOSA, HEROÍNA! O que está por vir é muito maior! Você é AMADA pela sua família e pelo Brasil! vai com a tua força de leoa e vence tudo que vier te roubar a paz e brilho!! Tô contigo!!".

Gleici Damasceno escreveu: “Você é maravilhosa, Mani. Todo amor do mundo para você”. A ex-BBB Paulinha Leitte disse: “Você é incrível, tem uma classe admirável. Voa que o mundão tá te esperando”. A atriz Natallia Rodrigues comentou: “Você é gigante e ninguém vai te parar! Você não está sozinha, lembre sempre disso”. Gil do Vigor também deixou seu recado: “Estamos com você. Força”.

A ex-BBB Ana Paula Renault comentou: "Mani, você é uma mulher, mãe, empresária, admirável! Sua garra e determinação que puderam proporcionar uma vida digna para o seu filho e você!!! Você não errou em nada, confiou, se entregou, amou e principalmente acolheu e ajudou uma pessoa que não soube reconhecer o seu valor. Sei que é uma situação muito triste e delicada, mas tbm sei, como mulheres que somos, que você não desistirá de ser feliz. Podemos precisar de um dia na cama, chorar ou até dormir, mas sempre voltaremos mais fortes!!! Você tem o meu apoio, solidariedade e carinho".

Saiba o que Mani Reggo disse no desabafo

A empreendedora Mani Reggo reapareceu nas redes sociais após rumores de que seu namoro com Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, teria chegado ao fim. Sem dizer se os dois estão juntos ou não, ela fez um desabafo em um novo post e disparou indiretas para o ex-brother.

Em seu texto, ela contou que ficou surpresa ao vê-lo mudando o status do relacionamento deles em entrevistas e pediu desculpas aos seguidores por ter ficado longe das redes sociais nos últimos dias. Ela disse que precisou se afastar para processar as informações.

"Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", disse ela.

E completou: "E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão".