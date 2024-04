Após longa conversa privada, Davi e Mani Reggo terminaram seu relacionamento, diz jornalista; saiba o motivo da suposta separação!

Após demora para se reencontrarem após o término do BBB 24, o campeão da edição Davi e sua namorada, Mani Reggo, podem ter terminado seu relacionamento. Segundo o jornalista Luiz Bacci, o casal teria tido uma conversa privada e decidido colocar um fim em seu romance.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o comunicador disse que, por meio de fontes de extrema confiança, Davi e Mani se encontraram em um hotel no Rio de Janeiro e tiveram a conversa em um quarto reservado para o casal.

"A informação é de que foi uma conversa muito tensa, onde a Mani tentou dar a visão dela para o Davi sobre toda a situação: o relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa, fora da casa", afirmou o jornalista.

Luiz ainda disse que o baiano já teria contratado um advogado para lidar com toda a situação e repartir os bens do casal. "[Davi] estaria disposto a dividir o prêmio do Big Brother Brasil com a Mani, os quase 4 milhões de reais", revelou ele.

Por fim, o jornalista explicou que o campeão do BBB 24 estaria com pressa de assinar toda a documentação do fim da união estável para que seus próximos contratos de publicidade não fossem afetados pela separação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Bacci - BN (@luizbacci)

Davi falou sobre o futuro com Mani Reggo recentemente

Após causar polêmica com sua demora para encontrar sua namorada, Mani Reggo, Davi falou sobre o futuro do casal. Mais cedo nesta sexta-feira, 19, o campeão do BBB 24 afirmou que eles conseguiram se ver na noite de quinta-feira, 18, em um hotel no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao site Gshow, ele comentou que vai deixar o tempo dizer o que vai ser do futuro deles, já que acredita que tudo tem a hora certa para acontecer. "Eu a amo, tenho respeito, cuidado e afeto. Como diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas. Vou seguir a questão do tempo, vou andando com o tempo. O que tiver que ser, será", afirmou ele.

E completou: "Tenho meus propósitos e planos com ela. Sou um homem de caráter. Tudo tem o seu tempo determinado, não quero colocar a carroça na frente dos bois. Vou devagarzinho que é devagar que a carroça anda".