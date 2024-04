Davi Brito fala de Mani: ‘O que tiver que ser, será’

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo sobre o futuro com a namorada, Mani Reggo, após o reality show

O campeão do BBB 24, Davi Brito, deu o que falar nas redes sociais nesta semana por causa da demora para reencontrar sua namorada, Mani Reggo. Os dois só conseguiram se ver pessoalmente na noite de quinta-feira, 18, em um hotel no Rio de Janeiro. Com isso, ele falou sobre o futuro deles juntos.

Em entrevista ao site Gshow, ele comentou que vai deixar o tempo dizer o que vai ser do futuro deles, já que acredita que tudo tem a hora certa para acontecer.

"Eu a amo, tenho respeito, cuidado e afeto. Como diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas. Vou seguir a questão do tempo, vou andando com o tempo. O que tiver que ser, será", afirmou ele.

E completou: "Tenho meus propósitos e planos com ela. Sou um homem de caráter. Tudo tem o seu tempo determinado, não quero colocar a carroça na frente dos bois. Vou devagarzinho que é devagar que a carroça anda".

Davi falou sobre o reencontro com Mani nas redes sociais

Campeão do BBB 24, Davi Britto apareceu nas redes sociais para colocar um ponto final nos rumores sobre sua demora para reencontrar sua namorada, Mani Reggo, após o reality show. Ele contou que os dois se encontraram na noite de quinta-feira, 18, e disse que está com a agenda repleta de compromissos com a Globo.

Nos stories do Instagram, ele apareceu sério e justificou a demora para rever a amada com a sua agenda de trabalhos na Globo. "Essa situação que está repercutindo nas redes sociais falando de mim e da minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada. Conversei com ela ontem de noite, estava lá no quartinho junto. Gente, estou passando por uma série de trabalhos e agendas”, disse ele.

E completou: "Gente, eu fui campeão do Big Brother, isso é Globo. Tem que ter noção e consciência de que estou cumprindo uma série de agendas e trabalhos, estou muito apertado. Mas nunca vou deixar de ter um tempinho para ela. Então tive meu tempinho com ela, já dei uns beijinhos, já abracei, já conversei com ela, está tudo certo. Essa minha parte do relacionamento com ela vai ser super natural”.

O reencontro deles foi revelado pela mãe dele, Elisângela Brito, na manhã desta sexta-feira, 19, por meio de um vídeo nas redes sociais.