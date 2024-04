Mãe de Davi diz que ele já encontrou a namorada, Mani Reggo

Em vídeo, a mãe de Davi entrega que o filho já reencontrou a namorada, Mani Reggo, e ainda surpreende ao falar de sua saúde após a vitória do herdeiro

Mãe de Davi, Elisângela Brito deu uma notícia para os fãs do filho. Em um vídeo no Instagram na manhã desta sexta-feira, 19, ela contou que Davi já reencontrou sua namorada, Mani Reggo. Os dois não tinham se encontrado desde que ele venceu o BBB 24, da Globo, e os fãs estavam estranhando a distância deles. Porém, a mãe dele disse que o reencontro aconteceu na noite de quinta-feira, 18.

"Quero tranquilizar vocês, os seguidores da família do Davi, que Mani já esteve ali no hotel ontem. Davi, acredito que, quando tiver um tempo, vai postar. Eu já fiquei sabendo que ela já esteve no hotel e já falou pessoalmente. O pai do Davi também já viu Davi. Só eu que não vi, Calabresos, ainda. Mas eu sei que ele está cumprindo agenda e eu tenho que esperar”, disse ela, que está em Salvador, na Bahia.

Além disso, Elisângela contou que vai precisar ir ao hospital. Ela revelou que sua pressão está alta desde que o filho ganhou o Big Brother Brasil. "Minha pressão já tem três dias que está muito alta. Vou ali no hospital porque estou sentindo que não estou legal. Vou ali cuidar da saúde porque eu não estou legal. Vamos ver o que aconteceu. Acho que meu emocional ficou abalado”, declarou.

A demora para Davi rever a namorada

Irmã de Davi Brito, Raquel Brito falou sobre a demora para o reencontro do rapaz com a namorada, Mani Rego. Ele venceu o BBB 24 na madrugada de quarta-feira, 17, e ainda não encontrou a amada até o momento. Com isso, os internautas estão se questionando sobre o motivo para ele não ia ao encontro dela e a irmã dele decidiu explicar.

"Ele ainda não encontrou, coitado, porque está gravando. A agenda está muito corrida. Ele está muito cansado, agora está num set de gravação e daqui vai para o Projac. A vida está uma loucura”, disse ela ao colunista Kadu Brandão, do IG Gente.

Antes disso, a equipe de Davi deu a mesma justificativa. O colunista Leo Dias fez um post contando que Davi e Mani estão hospedados em hotéis diferentes. Com isso, a equipe dele fez um comentário no post para contar que o encontro vai acontecer em breve. "Olá pessoal, reforçamos que Davi está com agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda (Mani), em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos", escreveram.