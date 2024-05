Princesa Charlotte surge em foto inédita feita pela mãe, Kate Middleton

Família real britânica exibe foto inédita para celebrar os 9 anos de vida da princesa Charlotte, filha do príncipe William com Kate Middleton

A família real britânica está em festa com o aniversário de 9 anos da princesa Charlotte, filha do príncipe William com Kate Middleton. A menina completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 2, e apareceu em uma foto inédita nas redes sociais.

O perfil oficial dos pais no Instagram compartilhou a imagem da princesa no jardim em uma foto feita pela mãe dela. “Feliz 9º aniversário, princesa Charlotte! Obrigado por todas as mensagens gentis de hoje”, escreveram na legenda.

Na semana passada, a realeza também mostrou uma nova foto do príncipe Louis, que completou 6 anos de vida. O casal real também tem mais um filho mais velho, o príncipe George, de 10 anos.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

A tradição de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton mantém uma tradição em sua família. Casada com o príncipe William, ela é mãe do príncipe George, de 10 anos, da princesa Charlotte, de 8 anos, e do príncipe Louis, de 6 anos. Com tantos aniversários em todos os anos, ela criou um gesto carinhoso para os seus filhos.

Kate tem a tradição de sempre fazer os bolos de aniversário dos filhos para a festa em família. Na véspera do dia do aniversário dos filhos, ela vai para a cozinha e prepara um bolo caseiro para que fique pronto para o café da manhã em família.

“Adoro fazer o bolo. Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com várias misturas para bolo e cobertura, e eu faço tudo. Mas eu adoro!”, disse ela em 2019, informou a revista People. Inclusive, ela sempre pergunta para as confeiteiras conhecidas da família real sobre dicas para melhorar os seus bolos, já que gosta de manter a tradição de decorar os bolos dos filhos.