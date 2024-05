Thiago Nigro explica por que é considerado pai pela filha de Maíra Cardi

Após polêmica, Thiago Nigro assume título e revela sua reação ao ser chamado de pai pela primeira vez por filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Recentemente, Thiago Nigro se envolveu em uma polêmica nas redes sociais depois de circular um vídeo em que Sophia, filha de sua esposa, Maíra Cardi, com Arthur Aguiar, o chama de pai. Agora, o investidor se pronunciou sobre as especulações e revelou qual foi sua reação depois de receber um título tão importante na vida da pequena, que está com cinco anos.

Através de seu Instagram, Thiago contou que precisou refletir depois de ser chamado de pai pela primeira vez. Por isso, ele buscou apoio na bíblia para assumir o compromisso: "Refleti muito sobre quem eu sou e qual é o meu papel. Eu sou o tio? O padrasto? Porque ela tem um pai. A cada duas semanas, ela fica um fim de semana com o pai biológico”, contou.

“Depois de muito estudar, eu fui buscar o que a Bíblia fala sobre padrasto. Jesus foi criado por um padrasto, é conhecido como 'o filho do carpinteiro' e chama ele de pai. É uma responsabilidade muito grande. É conveniente amar um filho biológico porque você não tem outra opção. Agora, quando você decide amar, esse é um amor muito poderoso”, refletiu.

Na sequência, Thiago contou que no início, também ficou receoso com o novo título, mas logo entendeu seu papel na vida da menina: “Mistura um pouco daquela sensação de culpa por um lado, onde tem gente falando 'você não é pai', mas eu só quero o bem da criança. Onde acendeu tudo isso foi quando ela me chamou de pai pela primeira vez", contou.

O 'Primo Rico', como é conhecido nas redes sociais, explicou que a decisão partiu da própria criança e que, desde então, ela mesma se refere como sua herdeira: "Falei 'e agora?' Chamei ela pelo nome, e ela disse 'não gosto! Me chama de filha'. Achei lindo isso", ele revelou sua emoção ao ser considerado pai por Sophia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

Nos comentários, Maíra elogiou o marido: “Jesus era filho de um pai muito presente e o melhor pai do mundo, e ainda assim chamava seu pai de criação de pai. Você escolheu ser pai e dar conta das coisas legais e ruins do dia a dia. Só mamães e papais sabem o quanto é difícil dar conta dos perrengues, as birras, o ensinar, o dizer sim e não, botar para dormir, fazer tarefas de um filho”, contou.

“Imagina só aquele que você escolheu fazer esse papel? Enfim, acho lindo como você educa ela, dá amor, se faz presente e a prioriza na sua vida antes de tudo, até do trabalho! Obrigado por fazer isso pela Sophia, e obrigado por ser assim, meu amor! Te amo", ela se declarou ao amado, com quem se casou em agosto do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi esclarece motivo da filha chamar Thiago Nigro de pai:

Recentemente, Maíra Cardi causou polêmica ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que sua filha com Arthur Aguiar, Sophia, de cinco anos, chamou o padrasto, Thiago Nigro, de 'pai'. Diante das especulações e supostas indiretas da namorada do ex-marido, a influenciadora fitness explicou a situação e deixou claro que essa foi uma escolha da própria herdeira.