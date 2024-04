Davi rompe o silêncio sobre demora para ver a namorada: ‘Consciência'

Campeão do BBB 24, Davi Brito se pronuncia pela primeira vez sobre demora para reencontrar a namorada e confirma que eles já se encontraram

Campeão do BBB 24, Davi Britto apareceu nas redes sociais para colocar um ponto final nos rumores sobre sua demora para reencontrar sua namorada, Mani Reggo, após o reality show. Ele contou que os dois se encontraram na noite de quinta-feira, 18, e disse que está com a agenda repleta de compromissos com a Globo.

Nos stories do Instagram, ele apareceu sério e justificou a demora para rever a amada com a sua agenda de trabalhos na Globo. "Essa situação que está repercutindo nas redes sociais falando de mim e da minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada. Conversei com ela ontem de noite, estava lá no quartinho junto. Gente, estou passando por uma série de trabalhos e agendas”, disse ele.

E completou: "Gente, eu fui campeão do Big Brother, isso é Globo. Tem que ter noção e consciência de que estou cumprindo uma série de agendas e trabalhos, estou muito apertado. Mas nunca vou deixar de ter um tempinho para ela. Então tive meu tempinho com ela, já dei uns beijinhos, já abracei, já conversei com ela, está tudo certo. Essa minha parte do relacionamento com ela vai ser super natural”.

O reencontro deles foi revelado pela mãe dele, Elisângela Brito, na manhã desta sexta-feira, 19, por meio de um vídeo nas redes sociais.

A demora para Davi rever a namorada

Irmã de Davi Brito, Raquel Brito falou sobre a demora para o reencontro do rapaz com a namorada, Mani Rego. Ele venceu o BBB 24 na madrugada de quarta-feira, 17, e ainda não encontrou a amada até o momento. Com isso, os internautas estão se questionando sobre o motivo para ele não ia ao encontro dela e a irmã dele decidiu explicar.

"Ele ainda não encontrou, coitado, porque está gravando. A agenda está muito corrida. Ele está muito cansado, agora está num set de gravação e daqui vai para o Projac. A vida está uma loucura”, disse ela ao colunista Kadu Brandão, do IG Gente.

Antes disso, a equipe de Davi deu a mesma justificativa. O colunista Leo Dias fez um post contando que Davi e Mani estão hospedados em hotéis diferentes. Com isso, a equipe dele fez um comentário no post para contar que o encontro vai acontecer em breve. "Olá pessoal, reforçamos que Davi está com agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda (Mani), em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos", escreveram.