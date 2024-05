Wanessa Camargo nega rumores de construção de casa com Dado Dolabella

Equipe da cantora Wanessa Camargo se pronuncia após rumores de que ela estaria com o desejo de construir uma casa com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo desmentiu rumores sobre sua vida pessoal. Nesta quinta-feira, 2, o Jornal Extra publicou que a artista estaria pensando em construir uma casa na Chapada dos Veadeiros junto com Dado Dolabella. Porém, a equipe dela negou.

Em um comunicado enviado à imprensa, a assessoria de imprensa da cantora informou que ela não tem planos de construir uma casa e ainda negou outro boato sobre a vida pessoal dela.

"A assessoria de imprensa da cantora Wanessa Camargo desmente a informação veiculada pelo jornal Extra sobre o desejo de construção de uma casa na Chapada dos Veadeiros ao lado de Dado Dolabella. Uma outra informação, noticiada pelo jornalista Matheus Baldi, de que a artista irá mover um processo contra seu ex-marido, também não procede", informaram.

Vale lembrar que existem rumores de que Wanessa e Dado teriam reatado o namoro, mas eles ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Wanessa e Dado teriam ido em festa

Pouco tempo após deixar o Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo anunciou o término de seu relacionamento com Dado Dolabella. No entanto, parece que a cantora pode estar considerando dar uma nova chance ao amor. Isso porque ela foi vista curtindo uma festa secreta organizada por Yasmin Brunet na companhia de seu ex-namorado.

Segundo o colunista Léo Dias, Wanessa teria marcado presença acompanhada no evento de despedida do reality show da Globo. Inclusive, a possível reconciliação foi exposta por um dos convidados da festa, que publicou um registro em que a cantora aparece conversando com antigos colegas de confinamento, e um detalhe roubou a cena.

Ao fundo, é possível ver um homem de cabelos longos e braços tatuados conversando com outra pessoa. Logo, a silhueta foi identificada como do ator e cantor: “Wanessa Camargo e Dado Dolabella, ao que tudo indica, já estão juntos de novo. Com direito a flagra, eles estiveram na festa que Yasmin Brunet deu para os ex-BBBs”, o colunista apontou.