Por onde anda Carlos Tramontina? Ele saiu da Globo há 2 anos

Ex-apresentador da Globo, Carlos Tramontina mergulhou no mundo da internet após ser demitido da emissora de TV

O jornalista Carlos Tramontina está longe da TV e seguiu um novo caminho em sua carreira. Ele conquistou um público fiel quando era apresentador dos telejornais da Globo em São Paulo. Porém, ele deixou a emissora em abril de 2022 e seguiu novos rumores.

Em 2023, Tramontina foi contratado pela CNN Brasil, mas deixou o canal no mesmo ano. Com isso, ele mergulhou no universo da internet.

Atualmente, o comunicador comanda entrevistas em quadros do canal Flow News no YouTube. Além disso, ele também é palestrante e media training.

Nas redes sociais, ele compartilha momentos dos bastidores dos seus trabalhos e também com sua família, incluindo a esposa e os netos.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Tramontina (@carlostramontina)

View this post on Instagram A post shared by Podcast Santa Correria (@santacorreriacast)

View this post on Instagram A post shared by Carlos Tramontina (@carlostramontina)

A saída de Carlos Tramontina da Globo

O apresentador Carlos Tramontina relembrou como foi a decisão de sair da Globo. Em conversa no program The Noite, do SBT, ele contou os bastidores de sua decisão e como foi a conversa com a sua diretora na emissora quando resolveu acertar o momento ideal de sua saída.

"Já vinha falando que queria descansar e ter um ano de viagens, fazer outras coisas. Falei com a minha diretora já no começo do ano e não escondia de ninguém.... Minha ideia não era chegar aos 80 anos e descobrir que ‘puxa, deveria ter feito aquilo’. Não, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa", disse ele.

Então, ele contou sobre o acordo que fez antes de sua saída. "Falei ‘vamos conversar. Quero impor duas coisas. Uma: eu quero sair sem mágoa. Duas: eu quero ter, por parte da Globo, o reconhecimento da minha dedicação. Saí ‘numa boa’. A Globo reconheceu, de diferentes formas, e isso faz parte de um acordo confidencial, a minha dedicação à empresa. Defini que queria fazer o Carnaval, a apuração e falei ‘quero estar no jornal até o último instante’.... Minha saída foi absolutamente na boa", declarou.

Por fim, Tramontina contou o que está fazendo hoje em dia. "Estou cuidando agora, bem, do Instagram e, de forma muito simples, abri o canal do YouTube e coloquei duas reportagens que fiz sobre São Paulo. Tem dado uma repercussão e um resultado muito interessantes", declarou.