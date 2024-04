Irmã de Davi defende o rapaz após a demora para rever a namorada: ‘Uma loucura’

Irmã de Davi, Raquel Brito abre o jogo sobre o distanciamento do rapaz e de sua namorada após ele vencer o BBB 24

Irmã de Davi Brito, Raquel Brito falou sobre a demora para o reencontro do rapaz com a namorada, Mani Rego. Ele venceu o BBB 24 na madrugada de quarta-feira, 17, e ainda não encontrou a amada até o momento. Com isso, os internautas estão se questionando sobre o motivo para ele não ia ao encontro dela e a irmã dele decidiu explicar.

"Ele ainda não encontrou, coitado, porque está gravando. A agenda está muito corrida. Ele está muito cansado, agora está num set de gravação e daqui vai para o Projac. A vida está uma loucura”, disse ela ao colunista Kadu Brandão, do IG Gente.

Antes disso, a equipe de Davi deu a mesma justificativa. O colunista Leo Dias fez um post contando que Davi e Mani estão hospedados em hotéis diferentes. Com isso, a equipe dele fez um comentário no post para contar que o encontro vai acontecer em breve. "Olá pessoal, reforçamos que Davi está com agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda (Mani), em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos", escreveram.

Davi falou da namorada no Mais Você

Campeão do BBB 24, Davi Brito participou do café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 17. Lá, ele contou que ainda não conseguiu encontrar sua namorada, Mani Reggo, depois de ter saído do confinamento do reality show.

"Ainda não. Calma que o calabreso está atacado. Três meses sem ver. Tenho que respirar um pouco porque o negócio vai ser sério. Hoje o pau quebra”, disse ele, que espera encontrar a amada ainda nesta quarta-feira.

O ex-BBB ainda contou que dormiu apenas 30 minutos desde que saiu do reality show. "Cheguei no hotel com a cabeça cheia de informações que tinha recebido. Assim que eu sai do programa, eu fui direto para a entrevista”, declarou ele, que avaliou como está a sua cabeça neste momento.

"É um mix de sentimentos. A gente estava sem contato com o mundo externo. Você chora, ri, acorda limpando a casa toda, cozinhando para o pessoal, um mix de emoções”, comentou.

Por fim, Davi comentou sobre o desmaio de sua mãe, Elisângela Brito. Ela passou mal na madrugada ao ver o filho sendo anunciado como campeão do Big Brother Brasil. "Ela passou mal. É a mulher da minha vida. Eu quero dar orgulho para ela. Acredito que já está bem. Ainda não falei com ela”, contou.