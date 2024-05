Arthur Aguiar encanta ao surgir em nova foto com a filha, Sophia

Durante viagem em família, a namorada de Arthur Aguiar publicou uma imagem especial do ator ao lado da filha mais velha, Sophia

O cantor e ator Arthur Aguiar está aproveitando um momento de descanso ao lado da namorada, Jheny Santucci, e dos filhos, Sophia Cardi e Gabriel Santucci. Nas redes sociais, o campeão do BBB 22, da Globo, contou que o caçula realizou sua primeira viagem de avião.

O passeio em família aconteceu em meio a comemoração de aniversário de Jheny, que completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 2. Através de seus stories no Instagram, a companheira de Arthur mostrou alguns registros especiais do local paradisíaco onde estão hospedados.

Além de exibir fotos fofíssimas do pequeno Gabriel, de quase três meses vida, a aniversariante do dia também compartilhou uma imagem encantadora ao lado de Arthur Aguiar e Sophia, primogênita do famoso. A pequena, de 5 anos, é fruto do antigo casamento do ator com a coach Maíra Cardi.

No registro publicado por Jheny Santucci, os três aparecem sorridentes e esbanjando alegria. Para curtir um dia de piscina, Sophia escolheu um maiô com estampa de sereia e completou o look com um acessório de pelúcia na cabeça.

Recentemente, Arthur também encantou os fãs ao publicar uma sequência de fotos combinando a roupa com o filho caçula. Nos cliques postados no feed do Instagram, os dois surgiram com o uniforme do Flamengo e assistiram ao jogo do time juntinhos.

Vale lembrar que, mais cedo, a ex-esposa de Arthur Aguiar, Maíra Cardi, usou as redes sociais para defender o marido, Thiago Nigro. O 'Primo rico', como ficou conhecido na internet, dividiu opiniões ao contar que Sophia o considera como 'pai'.

Em meio a críticas, Maíra saiu em defesa do companheiro e elogiou sua dedicação na criação da enteada.

Jheny Santucci fala da postura de Arthur Aguiar como pai

A influenciadora digital Jheny Santucci surpreendeu ao fazer um post dedicado para o ator e cantor Arthur Aguiar. Eles vivem juntos desde que tiveram um filho, o pequeno Gabriel, e ela decidiu fazer um post para falar da postura dele como pai, já que ele também é pai de Sophia, fruto da relação com Maíra Cardi.

"Passando só pra lembrar o PAI maravilhoso que você é. Coloquei alguns momentinhos nossos em família.. poucos né? Pois nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar. Te amamos!!!", disse ela. Então, Arthur respondeu: "O que dizer depois desse vídeo? Muito obrigado amor por esse vídeo lindo que você fez…".

O post dela foi visto como uma indireta. Isso porque, nesta semana, a coach Maíra Cardi mostrou que a filha chama o padrasto, Thiago Nigro, de 'pai'.