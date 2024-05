Filha de Laura Neiva e Chay Suede rouba a cena em foto: 'Cara da mamãe'

Grande e belíssima, filha de Laura Neiva e Chay Suede rouba a cena em foto com os pais; Maria impressionou com seu tamanho e semelhança com a mãe

A filha de Laura Neiva e Chay Suede, Maria, de 4 anos, roubou a cena ao surgir com os papais em nova foto na rede social. Nesta quarta-feira, 15, a famosa postou um registro com o marido e a primogênita e chamou a atenção dos internautas.

Todo arrumado, o trio surgiu deslumbrante no retrato e além de Chay ser comparado com o cantor Shawn Mendes a herdeira mais nova impressionou com seu tamanho e com a forte semelhança com a mamãe.

"Dia desses com meus amores", escreveu a atriz ao postar o clique encantador com seus amados. Nos comentários, os seguidores admiraram a família e ficaram admirados com Maria. "A cara da mamãe dela", falaram. "A família margarina", babaram outros.

Vale lembrar que além de Maria, Laura Neiva e Chay Suede também têm outro herdeiro. Eles são papais do pequeno José, de dois anos. Os artistas, que se conheceram durante as gravações de um filme, também celebraram seu amor e subiram ao altar com uma cerimônia intimista em casa após dois anos de namoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Filho de Chay Suede escolhe tema inusitado para festinha

Os filhos de Chay Suede e Laura Neiva são pura autenticidade! Assim como sua irmã, o pequeno José dispensou os temas de desenhos animados e outras ideias mais comuns entre as crianças. O menino bateu o pé em seu aniversário de dois anos e decidiu que queria celebrar seu aniversário com seu objeto preferido da casa, um ventilador!

Por isso, os papais decoraram o espaço de eventos cheios de eletrodomésticos e cataventos. A festinha chegou em um momento perfeito, considerando a onda de calor intenso. Na área externa da mansão do casal, em São Paulo, a celebração intimista reuniu familiares e amigos com um clima fresquinho; confira os registros.