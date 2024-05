Maíra Cardi defende Thiago Nigro e elogia postura como pai: 'Dá amor'

Mãe de Sophia, a coach Maíra Cardi saiu em defesa de Thiago Nigro após o marido explicar que a enteada o chama de pai

Recentemente, um vídeo onde Sophia Cardi, filha de Maíra Cardi, aparece chamando o padrasto Thiago Nigro de 'pai' viralizou nas redes e dividiu opiniões. A pequena, de 5 anos, é fruto do antigo casamento da coach com o ator Arthur Aguiar.

Na manhã desta quinta-feira, 2, Thiago compartilhou em suas redes sociais um vídeo onde explica por que é considerado pai por Sophia. Ao longo de seu relato, ele também revelou qual foi a sua reação ao ouvi-la o chamando assim pela primeira vez.

Mesmo com a explicação, o assunto seguiu dividindo opiniões na web, uma vez que Arthur Aguiar não é um pai ausente. Maíra Cardi, por sua vez, decidiu sair em defesa do marido após a polêmica. Na postagem do 'Primo Rico', como ficou conhecido na internet, a coach ressaltou que ele escolheu ajudá-la na criação da herdeira.

"Jesus era filho de um pai muito presente e o melhor pai do mundo, e ainda assim chamava seu pai de criação de pai! Você ESCOLHEU ser pai e escolheu dar conta das coisas legais e ruins do dia a dia, só mamães e papais sabem o quanto difícil dar conta dos perrengues, as birras, o ensinar, o dizer sim e não, botar para dormir, fazer tarefas de um filho, imagina só aquele que você escolheu fazer esse papel?", iniciou ela.

E completou: "Enfim acho lindo como vc educa ela, como você dá amor e como vc se faz presente e a prioriza na sua vida antes de tudo até do trabalho! Obrigado por fazer isso pela Sophia, e obrigado por ser assim, meu amor! Te amo".

Maíra Cardi sai em defesa do marido - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi esclarece motivo da filha chamar Thiago Nigro de pai

