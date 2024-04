Arthur Aguiar encanta ao combinar look com o filho caçula, Gabriel

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar encanta os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho, Gabriel, usando uma camisa do Flamengo

Arthur Aguiar encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com o filho caçula, Gabriel, de dois meses. O menino é fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o ator e campeão do Big Brother Brasil 22 aparece combinando o look com o pequeno, o uniforme do Flamengo, seu time do coração. Ao dividir os registros, ele contou que assistiu ao primeiro jogo com o herdeiro.

"O primeiro de muitos jogos juntos!!! 'Uma vez Flamengo, sempre flamengo…'", escreveu o artista, que assistiu com Gabriel ao clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra, no entanto, perdeu por 2 a 0.

Jheny Santucci fala da postura de Arthur Aguiar como pai

A influenciadora digital Jheny Santucci surpreendeu ao fazer um post dedicado para o ator e cantor Arthur Aguiar. Eles vivem juntos desde que tiveram um filho, o pequeno Gabriel, e ela decidiu fazer um post para falar da postura dele como pai, já que ele também é pai de Sophia, fruto da relação com Maíra Cardi.

"Passando só pra lembrar o PAI maravilhoso que você é. Coloquei alguns momentinhos nossos em família.. poucos né? Pois nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar. Te amamos!!!", disse ela. Então, Arthur respondeu: "O que dizer depois desse vídeo? Muito obrigado amor por esse vídeo lindo que você fez…". O post dela foi visto como uma indireta. Isso porque, nesta semana, a coach Maíra Cardi mostrou que a filha chama o padrasto, Thiago Nigro, de ‘pai’. Confira!