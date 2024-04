Arthur Aguiar celebra dois meses do filho com festa temática: 'Nosso BBBaby'

Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar comemorou o segundo mês de vida do filho, Gabriel, com o tema especial do reality show

O ator e cantor Arthur Aguiar encantou os seguidores na noite de domingo, 7, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros fofíssimos da celebração do segundo mês de vida do filho, Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci. Para comemorar a data especial com o pequeno, o casal seguiu com a temática 'BBB'.

No primeiro mês, o bebê ganhou uma festinha com o tema 'padaria', inspirado no nome do fã clube de Arthur, campeão do Big Brother Brasil 22. Desta vez, o bebê surgiu vestindo uma roupinha parecida com o look usado pelo pai no dia da grande final do reality show.

Nas imagens publicadas, é possível perceber que a decoração contou com imagens do famoso robozinho do BBB. "O tempo tá passando rápido demais e o nosso BBBABY já está fazendo 2 meses… Obrigado Deus, por nos abençoar com um filho tão lindo, cheio de saúde e que já é um campeão na vida!", declarou o famoso na legenda da postagem.

Encantados com a festinha de Gabriel, os internautas lotaram os comentários com diversas mensagens carinhosas à família de Arthur Aguiar. "Ah não aguento. Com a jaqueta igual à do pai! Bisnaguinha mais fofa", declarou uma fã. "Ahhhhh fofurinha mais linda! Filho de campeão, já nasce campeão!", disse outra.

Vale lembrar que Arthur também é pai de Sophia, de cinco anos, fruto de seu antigo casamento com a coach Maira Cardi.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Eliezer se declara para a filha, Lua

O tempo voa! A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua di Felice, está prestes a completar 1 ano no próximo dia 9. Mas antes da data oficial, o papai coruja aproveitou para fazer uma reflexão em suas redes sociais neste sábado, 06, em um vídeo que mostra a neném ainda recém nascida e depois atualmente já engatinhando sozinha.

Na legenda do post o ex-BBB escreveu: "Já estou uma mocinha, até na minha cama eu já entro sozinha!! Gente, eles crescem muito rápido… confesso que bate até um medo. Que sentimento estranho, uma mistura de felicidade em ver crescendo e meio que uma angústia por ser tão rápido", refletiu o papai.

Nos comentários da publicação, os seguidores do influenciador se derreteram com a declaração. "Nasceu cara do pai agora tá a cara da mamãe", escreveu uma falando sobre o crescimento da pequena. "Meu Deus amor que saudades dela pequenininha, mas que delícia ver ela tão esperta ao mesmo tempo né", escreveu Viih Tube nos comentários da publicação do amado. "Eu sou rendida pela Lua. Num guento não, o nível do fofurômetro explodiu aqui", comentou uma terceira. Confira!