Arthur Aguiar surpreende com tema curioso para festa de mesversário do filho

Vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar surpreende com tema curioso da primeira festa de mesversário de seu filho, Gabriel; confira!

Nesta quinta-feira, 7, o ator e vencedor do BBB 22 Arthur Aguiar e a influenciadora digital Jheny Santucci celebraram o primeiro mesversário de seu filho, o pequeno Gabriel. No entanto, o que chamou atenção foi o tema escolhido para a festinha que celebra o primeiro mês do bebê.

Para a ocasião, os papais escolheram o tema 'Padaria do Gabriel', fazendo alusão ao fã-clube de Arthur Aguiar durante e após o BBB. Nos cliques da festinha, o herdeiro apareceu vestido de pão, enquanto seus pais posaram como padeiros para a ocasião.

A festa ainda contou com uma decoração especial para celebrar essa data especial. Além de contar com vários pãezinhos para decorar o evento, eles também trouxeram outros itens de padaria, como o leite e doces, para integrar o ambiente. A comemoração ainda contou com bolo de três andares e detalhes em azul claro e bege.

"Parece que foi ontem que você nasceu filho… O tempo tá indo tão rápido que hoje você já faz 1 mês!!! 🩵

A primeira comemoração de vida do nosso príncipe @gabrielsantucciaguiar, não poderia passar de qualquer jeito né? Se o papai é o dono da padaria, nada mais justo que o Gab ser o nosso pãozinho… haha Desculpa filho, mas não dava pra deixar passar essa…", escreveu Arthur na legenda da publicação.

Confira os registros:

Arthur Aguiar celebra mesversário do filho com registro encantador

Mais cedo nesta quinta-feira, 7, Arthur Aguiar celebrou o primeiro mesversário de seu filho Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci, com registro encantador. Em suas redes sociais, os papais corujas compartilharam um registro encantador do bebê no colo da avó materna, Roberta Santucci.

Esbanjando fofura, Gabriel encantou a web ao surgir sorrindo na imagem repostada por Arthur. Jheny também aproveitou a data especial para dividir com os seguidores um vídeo do herdeiro. "Quem está fazendo mesversário hoje? Quem? Ai, que sono", se derreteu a influenciadora enquanto o filho bocejava.

Momentos depois, o casal compartilhou um novo vídeo do pequeno com a avó materna. "Fazendo mesversário hoje, gente! Olha como eu estou grande, estou lindo!", disse Roberta Santucci mostrando o netinho sorrindo.