Reataram? Gabriel Medina levanta suspeitas de reconciliação ao surgir com ex

Gabriel Medina chama atenção após surgir ao lado de ex-namorada; saiba quem é a loira que teria reconquistado o coração do surfista

No último final de semana, Gabriel Medina chamou atenção ao ser visto ao lado de sua ex-namorada, levantando especulações sobre uma possível reconciliação. No entanto, a loira da vez não é sua ex-esposa, a modelo e empresária Yasmin Brunet, que recentemente ganhou os holofotes ao revelar detalhes sobre o casamento no BBB 24.

A loira que teria reconquistado o coração do surfista é a também modelo e influenciadora digital IsabellaParticelli Settanni, que compartilhou um registro ao lado do ex-namorado em suas redes sociais. No clique, que foi deletado pouco tempo depois, eles são vistos de costas, caminhando lado a lado com suas pranchas no mar.

É importante destacar que, segundo o jornal Extra, Medina e Settani namoraram há 10 anos. Embora tenham ficado juntos por quase um ano, mantiveram o relacionamento longe dos holofotes, compartilhando poucos registros nas redes sociais na época. Agora, parece que eles decidiram dar uma nova chance e reviver o antigo relacionamento.

Tanto é que Simone Medina, mãe do surfista, parece ter aprovado o romance e deixou um comentário em uma foto da modelo, o que reforçou os rumores, segundo o jornal. Vale lembrar que não é a primeira vez que circulam especulações sobre a vida amorosa do surfista, que não confirmou nenhum relacionamento desde o divórcio com Yasmin.

Inclusive, durante seu confinamento no Big Brother Brasil 24, Brunet conviveu com Vanessa Lopes, com quem já havia vivido um atrito fora do reality show devido a rumores envolvendo um caso com seu ex-marido. No entanto, elas fizeram as pazes, e a loira chegou a falar sobre o fim do relacionamento durante sua estadia na casa.

Yasmin contou que não consegue se aproximar de outras pessoas sem ouvir comentários maldosos sobre a separação, mesmo após alguns anos: “Qualquer cara que chega perto de mim e saí na mídia, os comentários são: ‘Daqui a pouco ele não fala mais com a mãe dele’, ‘Daqui a pouco ele não sai mais com os amigos dele’, ela lamentou as polêmicas.

Por que Yasmin Brunet é ‘culpada’ por conflito da família de Medina?

A modelo Yasmin Brunet falou pela primeira vez sobre seu ex-marido, Gabriel Medina, durante o confinamento no Big Brother Brasil. Após anos de especulações, a loira comentou sobre ser apontada como culpada do rompimento entre o surfista e sua mãe, Simone Medina. Relembre os detalhes dessa polêmica que veio à tona no BBB 24.