BBB 24: Yasmin Brunet desabafa sobre polêmica com Medina: ‘Destruí uma família’

Confinada no BBB 24, Yasmin Brunet abre o jogo sobre divórcio e desabafa sobre cancelamento por ‘destruir’ a família de Gabriel Medina

Na madrugada desta sexta-feira, 19, Yasmin Brunet voltou a comentar sobre o fim de seu casamento com Gabriel Medina no Big Brother Brasil 24. Em uma conversa com Vanessa Lopes, com quem já teve desentendimentos por causa do surfista, a loira desabafou sobre o seu cancelamento por supostamente ‘destruir’ a família do atleta.

Após muitos atritos dentro e fora do reality show, Yasmin decidiu conversar e acolher Vanessa, que está passando por um momento delicado no confinamento. A dançarina tem gerado preocupações com suas ‘teorias da conspiração’. Ela chegou ao ponto de afirmar acreditar que os brothers eram atores contratados para cancelá-la.

Por isso, durante a madrugada, Yasmin abriu seu coração sobre sua experiência com o cancelamento após o término com o surfista. A loira, que foi ‘culpada’ pelo rompimento de Medina com sua família, contou que as falsas notícias deixaram marcas profundas em sua vida: “Hoje é bizarro, cara. Eu ‘destruí’ uma família”, iniciou o desabafo.

Vanessa, que se aproximou do surfista após seu divórcio, discordou que a modelo tivesse culpa pela desavença na família de seu amigo. Yasmin concordou, mas ressaltou que essa é a visão que as pessoas têm sobre ela após a polêmica: “Foi o que eles falaram”, a loira lamentou a ‘culpa’ pelo rompimento envolvendo o padrasto, a mãe e a irmã. Medina.

Na sequência, Yasmin contou que não consegue se aproximar de outras pessoas sem ouvir comentários maldosos sobre a polêmica, mesmo após alguns anos: “Qualquer cara que chega perto de mim e saí na mídia, os comentários são: ‘Daqui a pouco ele não fala mais com a mãe dele’, ‘Daqui a pouco ele não sai mais com os amigos dele’, ela lamentou.

Por fim, a modelo negou a responsabilidade pela conflito na família de Medina: “Vocês não tem noção de como é ser cancelada por uma parada que não aconteceu, cara”, ela desabafou durante a conversa com sua antiga rival, Vanessa. Para quem não acompanhou, a modelo já enfrentava rumores de desentendimento com a morena fora da casa.

a yasmin falando sobre o cancelamento dela por ter namorado o medina #BBB24pic.twitter.com/FnoMI3VR35 — ingrid (@onlyingrid_) January 19, 2024

Tudo começou quando ela deu unfollow em Vanessa, após boatos de que a dançarina teria ficado com seu ex-marido, Medina. Dentro da casa, as duas tentaram resolver a situação, mas a relação acabou ficando ainda mais tensa. Isso porque Vanessa abriu o coração em um desabafo com a loira, mas não deixou ela dar a sua versão dos fatos. Agora, elas parecem ter se acertado novamente.

Por que Yasmin Brunet é ‘culpada’ pelo conflito da família de Medina?

Na última quinta-feira, 11, a modelo Yasmin Brunet falou pela primeira vez sobre seu ex-marido, Gabriel Medina, durante o confinamento no Big Brother Brasil. Após anos de especulações, a loira comentou sobre ser apontada como culpada do rompimento entre o surfista e sua mãe, Simone Medina. Relembre os detalhes dessa polêmica que veio à tona no BBB 24.